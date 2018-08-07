Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
7 Ağustos 2018 07:58

Ata Demirer iddialı geliyor

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yeni filmini duyuran Ata Demirer’in Belalı Köfte adlı filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanıyor.


BKM imzalı yeni filmi Belalı Köfte’nin hazırlıklarına devam eden Ata Demirer, set için gün sayıyor. Hedefim Sensin olan adını Belalı Köfte olarak değiştirdiği yeni projesinin dün ilk okuma provasını yaptı. Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Hande Dane ve Gizem Karaca'yla beraber fotoğraf paylaşan Demirer altına "Ekip toplanıyor" yorumunu yazdı.


Ata Demirer’in, yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a da yeni filminde rol vereceği iddia edilmişti. Ancak Demirer'in paylaştığı karede Alkan yer almadı. İtalya'da oyunculuk eğitimi alan 19 yaşındaki genç oyuncunun projede yer alıp almayacağı ileryen günlerde netlik kazanacak.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir