7 Ağustos 2018 07:58 Ata Demirer iddialı geliyor Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla yeni filmini duyuran Ata Demirer’in Belalı Köfte adlı filminin oyuncu kadrosu da netlik kazanıyor.

BKM imzalı yeni filmi Belalı Köfte’nin hazırlıklarına devam eden Ata Demirer, set için gün sayıyor. Hedefim Sensin olan adını Belalı Köfte olarak değiştirdiği yeni projesinin dün ilk okuma provasını yaptı. Demet Akbağ, Tarık Ünlüoğlu, Hande Dane ve Gizem Karaca'yla beraber fotoğraf paylaşan Demirer altına "Ekip toplanıyor" yorumunu yazdı.

Ata Demirer’in, yönetmen Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'a da yeni filminde rol vereceği iddia edilmişti. Ancak Demirer'in paylaştığı karede Alkan yer almadı. İtalya'da oyunculuk eğitimi alan 19 yaşındaki genç oyuncunun projede yer alıp almayacağı ileryen günlerde netlik kazanacak.