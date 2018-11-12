Ata Demirer midyecilerden ‘dayak yedi’

Ata Demirerve İlker Aksum ‘Hedefim Sensin’ filminde yedikleri dayak sahnesiyle güldürecek. Başları beladan kurtulmayan Zekeriya Taştan (Ata Demirer)ve YarımHasan(İlker Aksum), midyecilerden yedikleridayak sonrasında kendilerini çöp kutusunda buluyor. İkilinin çöp kutusundaki hallerine çok güleceksiniz!
Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can paylaşıyor.
Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin’ 30 Kasım’da vizyonda!