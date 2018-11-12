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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Kasım 2018 12:39

Ata Demirer midyecilerden ‘dayak yedi’

Son filmi Hedefim Sensin ile kahkaha fırtınası koparmaya hazırlanan Ata Demir, dayak sahnesiyle çok güldürecek.


Ata Demirerve İlker Aksum ‘Hedefim Sensin’ filminde yedikleri dayak sahnesiyle güldürecek. Başları beladan kurtulmayan Zekeriya Taştan (Ata Demirer)ve YarımHasan(İlker Aksum), midyecilerden yedikleridayak sonrasında kendilerini çöp kutusunda buluyor. İkilinin çöp kutusundaki hallerine çok güleceksiniz!



Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü’nün üstlendiği filmin başrollerini Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri, İlker Aksum, Tarık Ünlüoğlu, Erkan Can paylaşıyor.



Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği ‘Hedefim Sensin’ 30 Kasım’da vizyonda!



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