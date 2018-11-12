Bazı ünlü isimlerin birbirlerine benzerliği karşısında çok şaşıracaksınız!

Bu yıl 44’üncüsü gerçekleşen Halkın Seçimi Ödülleri (People's Choice Awards) görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Son filmi Hedefim Sensin ile kahkaha fırtınası koparmaya hazırlanan Ata Demir, dayak sahnesiyle çok güldürecek.

12 Kasım 2018 12:39 Ata Demirer midyecilerden ‘dayak yedi’ Son filmi Hedefim Sensin ile kahkaha fırtınası koparmaya hazırlanan Ata Demir, dayak sahnesiyle çok güldürecek.

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