24 Eylül 2018 08:22 Ata Demirer’in Gökçeada tercihi Sevilen Eyvah Eyvah serisi için Ayvacık’ı tercih eden Ata Demirer’in yeni filmi için seçtiği yer Gökçeada oldu.

Gişe rekoru kıran 'Eyvah Eyvah' film serisini Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Bozcaada ilçesinde çekerek, bölgenin tanıtımına büyük katkı sağlayan komedyen Ata Demirer, şimdi de çekimleri sürdürülen 'Hedefim Sensin' filmiyle Gökçeada'nın tanıtımına katkı sunacak.

Bozcaada'ya hayranlığıyla bilinen ünlü komedyen Ata Demirer, yılın büyük bölümünü de adada geçiriyor. Demirer, bununla kalmayıp, Bozcaada'nın tanıtımına önemli katkı sağladı. Demirer'in Bozcada'da çektiği filmler, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflar bugüne kadar adanın tanıtımı için önemli oldu.

'Eyvah Eyvah' film serisinin büyük bölümü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Geyikli beldesi ile Bozcaada ilçesinde çekilmiş, Ata Demirer'in 'Klarnetçi Hüseyin Badem' rolünü canlandırdığı film, beyaz perdede büyük beğeni toplamıştı. Çanakkale'den İstanbul'a giden Hüseyin Badem'in assolist Füruzan ile tanışması ve ikilinin yaşadığı maceraların anlatıldığı film, gişede 2009 yılında, 2 milyon 448 bin 511 seyirci sayısına ulaşarak, sezonun en çok izlenen filmi olmuştu.

GÖKÇEADA'YI TERCİH ETTİ

Ata Demirer, yeni filmi 'Hedefim Sensin'in çekimleri için bu kez Gökçeada'yı tercih etti. Demirer, çekimlere başlandığını bir süre önce sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından, 'Biz başladık' notuyla yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği 'Hedefim Sensin'in yönetmen koltuğunda 'Kocan Kadar Konuş', 'Görümce', 'Arif V 216' filmlerini yöneten Kıvanç Baruönü oturuyor. Keyifli Ege hikayesinin konu alındığı, okuma provalarına başlanılan filmde Ata Demirer ve Demet Akbağ'ın yanı sıra Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri, İlker Aksum ve Erkan Can da rol alıyor.

Çekimlerine Gökçeada'da devam edilen 'Hedefim Sensin' filminin 29 Kasım'da vizyona girmesi planlanıyor. Ata Demirer ise çektiği filmler, sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflar ile bölgenin tanıtımında büyük rol oynamayı sürdürüyor. Ünlü komedyen, bir yandan çekimlere devam ederken bir yandan da hemen hemen her gün sosyal medya hesabından takipçileri için Gökçeda'nın güzelliklerini anlatan paylaşımlar yapıyor. Ata Demirer'in, 'Hedefim Sensin' filmiyle Bozcaada'dan sonra bu kez de Gökçeada'nın tanıtımına büyük katkı sunması bekleniyor.