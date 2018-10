Ata Demirer’li Hedefim Sensin’den ilk fragman

Senaryosunu Ata Demirer'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunaKıvanç Baruönü'nün oturduğu filmin tanıtım toplantısı, Kadir Has Üniversitesi'nde yapıldı. Toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan Demirer, filmde"Çiğ köfteci Zekeriyya Taştan"karakterini canlandırdığını belirterek, birçok insanın hayatına dokunan bir adamın hikayesini ele aldığınısöyledi.



Demirer, çekimleri devam eden yapımın, arkadaşlık ve aşk temaları üzerine kurulu bir komedi filmi olduğuna işaret ederek, ilk kez bu filmde çalıştığıyönetmen Kıvanç Baruönü ile de başarılı bir birliktelik yakaladıklarını ifade etti.

"İÇİMDEN GEÇENLERİ YAZMAK İSTİYORUM"



Filmin çekimlerinin Gökçeada'da gerçekleştirilmesine değinen Demirer, şunları kaydetti:



"Ben filmlerimi siparişle yapmak istemiyorum,içimden geçenleri, hayallerimi yazmak istiyorum. Gökçeada'ya yıllar önce öğrenciyken gitmiştim ve aklımda kaldı. 'Filmi nerede çekelim?' diye düşünürken Gökçeada'ya karar verdik.Bu hikayenin Türkiye'nin en batı ucuna gitmesi gerekiyordu. En batı ucu da Gökçeada.Çünkü karakterimizin kaçması gerekiyor, kaçmak için de Yunanistan'a en yakın yere gitmesi lazım. Deniz yoluyla en rahat Gökçeada oluyor. Aslında macera bizi oraya götürüyor."



Yönetmen Kıvanç Baruönü, 1,5 aydır sette olduğunu aktararak, "Ayağımızın tozuyla Gökçeada'dan geldik. Filmle ilgili çok heyecanlıyız, çok şey anlatmak istiyoruz ama kendimizi tutuyoruz filmin büyüsü bozulmasın diye. Gökçeada doğasıyla insanıyla filme çok büyük bir ruh kattı. Bu vesileyle bir kez daha Gökçeada halkına teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel günler geçirdik set ve set dışında. Kendi adıma çok keyif aldığım bir iş oldu" diye konuştu.

DEMET AKBAĞ: GÜZEL BİR KADRO OLDU, ÖNEMLİ OYUNCULARLA ÇALIŞTIK



Filmin başrollerinde yer alan Demet Akbağ, filmde ilginç sahnelerin yer aldığını aktararak, "Çok hareketli bir yönetmenle çalıştık bu filmde. Kıvanç, hareketli ve bol malzeme ile çalışmayı seviyor. Yani çok çeşitlendiriyor sahneleri. Filmi son derece dinamik kılacak diye düşünüyorum. Çok da güzel bir kadro oldu, önemli oyuncularla çalıştık" değerlendirmesinde bulundu.



Akbağ, bir yapımda en önemli faktörün oyuncular olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



"İyi oyuncularla çalışmak böyle bir ekip işinde çok önemlidir. Çünkü bu iş bir inşaat gibi. Karşınızdaki ile göz göze oyun alışverişinin doğru olması gerekir. Sizin attığınız bir topun karşıdan güzel karşılanması ve tekrar size aynı estetik açıdan geri dönmesi çok tatlıdır. O yüzden hem oyunculuğunu sevdiğiniz insanlarla hem de ruhen anlaştığınız insanlarla çalışmak, her işte olduğu gibi bu işi de çok daha anlamlı ve keyifli kılıyor."



GONCA VUSLATERİ: BİLMİYORUM DEMENİN EN KEYİFLİ OLDUĞU SETTİ

Gonca Vuslateri, filmin çekimleri sırasında çok keyifli bir süreç geçirdiklerini dile getirerek, "Oynadığım karakter de çok keyifliydi ve bundan önce çok deneyimlediğim bir rol değildi. Çıtı pıtı, adada yaşayan, seramik okumuş, sanata çok değer veren, Zekeriyya Usta adada hayatına girdikten sonra hayatı çok renklenen, çok keyifli bir karakter Leyla'yı canlandırdım" ifadelerini kullandı.



Ata Demirer ile bir filmde çalışmanın çok farklı olduğunu anlatan Vuslateri, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ata, oyuncu ama aynı zamanda müzisyen. Onunla çalışmak olağanüstü, enteresan bir yolculuktu. Bazen rolü sadece müzik üzerinden anlatan bir adam. Çünkü onun dünyası öyle ve oyunculuğun bence en güzel tarafı da çıktığınız yolculukta neyi anlatıyorsanız, o hikayeyi anlamanızla alakalı bir şey. Buradaki insanlara inanmasam beni de onları da zorlayan bir yolculuk olurdu (bu film) ama önümde en az 15 jokerim vardı. Çünkü bu insanların hepsi benim ve Türkiye'nin hayran olduğu oyunculardı. Ayrıca 'bilmiyorum' demenin en keyifli olduğu bir setti."

İLKER AKSUM: SENARYOYU OKUR OKUMAZ KABUL ETTİM



İlker Aksum ise filmde yer almaktan mutlu ve gururlu olduğunu söyleyerek, "BKM ile ilk defa bir film çekiyorum. Ada gerçekten hepimizi içine aldı ve mutluluktan, huzurdan kendimi kaybettiğim anlar oldu" dedi.



Aksum, filmde"Yarım Hasan"rolünü oynadığını belirterek, karakterine dair şu bilgileri verdi:



"Yarım Hasan gerçekten çok tatlı bir roldü. Her şeyi biraz yarım bırakan bir adam. Okur okumaz o gece hemen kabul ettim. Filmde çok tatlı bir aile olduk. Burada aile olmak gerçekten önemliydi. Çünkü o sıcaklığı yakalayamazsak, her film için geçerli, iş yürümez."



Toplantıda ayrıca filmin oyuncularından Erkan Can ile Tarık Ünlüoğlu da konuşma yaptı.