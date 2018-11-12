“Atatürk'ü canlandırmadan ölmek istemem”

Podyumların en gözde modellerinden biriyken yönünü oyunculuğa çeviren ve yeni dizisi İkizler Memo-Can'la ekrana dönen Burak Hakkı, uzun zamandır ekranda görünmeme nedenini, “Kötü bir iş yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih ederim” şeklinde açıkladı. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Hakkı, geçen yıl Atina’da tiyatroda oynadığını söyleyerek, “Yunanlı yapımcılarla gelecekte olması planlanan projelerim var. Yaz sonunda Richard Gere’nin de oynayacağı bir projemiz var. Onlarla bir sinema filminin başrolünü oynayacağım. O başrol için Yunancamı geliştirmemi bekliyorlar” dedi.

“Her zaman büyük bir lideri oynamak istemiştim. Bir önceki projemde Sultan Alâeddin Keykubad’ı oynadım, ancak hayalim Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmak” diyen ünlü oyuncu, “Hayalimi gerçekleştirmeden ölmek istemiyorum” şeklinde konuştu. Çocuğunun annesi Sema Şimşek’ten boşandıktan sonra Yunan model Hara Pappa ile nişanlanan Hakkı, “Ben çok romantik bir adam değilim açıkçası. Böyle bir enerji yakaladık, iyi anlaşıyoruz. Farklı arayışlara girmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Birbirimize aşığız” dedi. Ünlü oyuncu iyi bir ilişkinin sırrını şöyle açıkladı: “Bence kimya. Birbirini anlamak, dinlemek ve tabii ki aşk!”