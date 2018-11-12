Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
12 Kasım 2018 10:48

“Atatürk'ü canlandırmadan ölmek istemem”

Podyumdan oyunculuğa transfer olan Burak Hakkı, “Hayalim Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmak. Hayalimi gerçekleştirmeden ölmek istemiyorum” dedi.


Podyumların en gözde modellerinden biriyken yönünü oyunculuğa çeviren ve yeni dizisi İkizler Memo-Can'la ekrana dönen Burak Hakkı, uzun zamandır ekranda görünmeme nedenini, “Kötü bir iş yapmaktansa hiçbir şey yapmamayı tercih ederim” şeklinde açıkladı. Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin’e konuşan Hakkı, geçen yıl Atina’da tiyatroda oynadığını söyleyerek, “Yunanlı yapımcılarla gelecekte olması planlanan projelerim var. Yaz sonunda Richard Gere’nin de oynayacağı bir projemiz var. Onlarla bir sinema filminin başrolünü oynayacağım. O başrol için Yunancamı geliştirmemi bekliyorlar” dedi.



“Her zaman büyük bir lideri oynamak istemiştim. Bir önceki projemde Sultan Alâeddin Keykubad’ı oynadım, ancak hayalim Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmak” diyen ünlü oyuncu, “Hayalimi gerçekleştirmeden ölmek istemiyorum” şeklinde konuştu. Çocuğunun annesi Sema Şimşek’ten boşandıktan sonra Yunan model Hara Pappa ile nişanlanan Hakkı, “Ben çok romantik bir adam değilim açıkçası. Böyle bir enerji yakaladık, iyi anlaşıyoruz. Farklı arayışlara girmenin anlamı olduğunu düşünmüyorum. Birbirimize aşığız” dedi. Ünlü oyuncu iyi bir ilişkinin sırrını şöyle açıkladı: “Bence kimya. Birbirini anlamak, dinlemek ve tabii ki aşk!”


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir