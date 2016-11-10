Atatürk'ün canlandırıldığı 9 yapım

Kuşkusuz bu ülkenin birçok şey borçlu olduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır kaliteli dev bir yapım olduğu söylenemez ancak son zamanlarda Mustafa Kemal'i canlandıran birçok ünlü ve rol aldığı birçok film vizyona girdi. Sırasıyla o filmlere bir göz atalım

Kurtuluş









1994'de vizyona giren dizi özellikle uzun yıllar lise ve ortaokul öğrenimi gören çocuklara izletilmiş uzunca sre televizyonlarda tekrarı dönen Kurtuluş Savaşı'nı anlatan ilk ciddi televizyon yapımıydı. Metinlerini Turgut Özakman'nın yazdığı, yönetmenliğini ise Ziya Öztan'ın yaptığı 6 bölümlük dizinin maliyeti 37,6 milyar TL olarak açıklanmıştı. 300 aktör ve 600den fazla figüranın oynadığı yapıtta II. İnönü Muharebesinden Mudanya Mütarekelerine kadar ki 1.5 yıllık zaman işlenmiş, Mustafa Kemal Atatürk rolünü de Rutkay Aziz üstlenmişti.





Cumhuriyet









Kurtuluş dizisinin ardından 1998'de yine aynı yönetmen ve yazar kadrosuyla TRT'den aldığı bütçeyle vizyona giren Cumhuriyet filminde bu kez Mudanya Mütarekelerinden 1930'lu yıllara kadar geçen süre konu alındı. Filmde Atatürk'ü yine Rutkay Aziz canlandırırken kendisine Yavuz Bingöl ve Kenan Işık gibi isimler de eşlik etti.

Son Osmanlı: Yandım Ali









Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu 2007 yapım film Kurtuluş yıllarında Osmanlı Kabadayısı olan Ali adındaki bir adamın hayatını anlatıyor. Filmde 9. ordu genel müfettişi olarak karşımıza çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ü Alican Yücesoy canlandırmıştı. Ali adındaki yağız delikanlımızın istemeden de olsa filmde Kurtuluş Savaşı planlarına olumlu etkisi olmuş, Mustafa Kemal ile karşılaşınca fikirleri değişmiştir.

Mustafa









2008'de Antalya'da düzenlenen Altın Portakal film festivalinde tanıtılan film 29 Ekim 2008'de vizyona girmişti. Atatürk'ün ölümünün 70. yıldönümü anısına çekilen bu yapıtı Can Dündar yazıp yönetirken filmin müziklerini Goran Bregovic yapmıştı.Selanikten Dolmabahçeye kadar Mustafa Kemal'in hayatını konu alan filmde Atatürk rolünü Yetkin Dikinciler oynamıştı.









Dersimiz Atatürk









Bir başka Atatürk'ün hayatını mercek alan film olan Dersimiz Atatürk'ün yönetmenliğini Hamdi Alkan yaparken senaryoda yine Turgut Özakman yer aldı. 2010 yapımı belgesel tadındaki kurgusal filmde Atatürk'ü Halit Ergenç canlandırmıştı. Bunun yanı sıra, Çekin Tekindor, Doğa Rutkay ve Gaye Gürsel gibi isimler de filmde rol almıştı.





Veda









Mustafa Kemal'in yaver, çocukluk arkadaşı ve o öldüğünde acısına dayanamayıp kendisini öldürme girişimine girmiş bi adam Salih Bozok... Zülfü Livaneli'nin yazıp yönettiği Veda filminde Salih Bozok'un gözünden Atatürk'ün hayatına başından sonuna kadar bakabileceğiz. Filmde Atatürk'ün 6-7 yaşlarını Kaan Olcay, 14-17 yaşlarını Bartunç Akbaba, 25-45 yaşlarını Sinan Tuzcu, son olarak 57 yaşını da Burhan Güven canlandırmıştı. Salih Bozok rolündeyse Serhat Kılıç'ı izlemiştik.





Çanakkale 1915









Çanakkale Savaşı'nı gözler önüne seren yapımda yine Turgut Özakman'dan izler görsek de savaş cephesinde Mustafa Kemal Atatürk pek fazla dikkat çekmiyor. Filmde Mustafa Kemal rolünü İlker Kızmaz canlandırmıştı.

Sarı Zaybek









Son olarak belgesel denilince akıllara gelen Sarı Zeybek 1994'de Can Dündar'ı bakış açısıyla Ata'nın son 300 günü anlatılmıştı. Kırmızı karıncalardan Atatürk'ün son nefesine kadar işlenilen belgesel birçok eleştirmen tarafından çok sevilmiş bazı kesimler tarafından da topa tutulmuştu. Her şey bir yana bu konuda günümüze kadar en iyi çekilmiş en iyi belgesellerden biri desek yanlış olmaz.





SELİM GERÇEKER