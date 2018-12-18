Atlantis'in bir kraldan fazlasına ihtiyacı var

Aksiyon yüklü Aquaman’da, başrolünde Jason Momoa’yla, okyanusların engin ve nefes kesici sualtı güzelliklerini gözler önüne serecek. Başrollerde Momoa’ya eşlik eden isimler ve canlandırdıkları roller şöyle sıralanabilir: Yolculuğu sırasında Aquaman’in müttefiki olan çetin savaşçı Mera rolünde Amber Heard; Atlantis tahtının danışmanı Vulko rolünde Oscar adayı Willem Dafoe (“The Florida Project”); Atlantis’in mevcut kralı Orm rolünde Patrick Wilson; Atlantis kabilesi Xebel’in kralı Nereus rolünde Dolph Lundgren; intikam peşindeki Black Manta rolünde II. Yahya Abdul-Mateen; ve Arthur’ın annesi Atlanna rolünde Oscar ödüllü Nicole Kidman (“The Hours”). Filmde, ayrıca, Ludi Lin Atlantisli komando Yüzbaşı Murk rolünde ve Temuera Morrison da Arthur’ın babası Tom Curry rolünde yer alıyor.

Wan’ın yönettiği filmin senaryosu David Leslie Johnson-McGoldrick ve Will Beall’ın, hikayesi ise Geoff Johns, James Wan ve Will Beall’ın imzasını taşıyor. Filmdeki karakterler Paul Norris ve Mort Weisinger’ın DC için yarattığı karakterlere dayanıyor. “Aquaman”in yapımcılığını Peter Safran ve Rob Cowan; yönetici yapımcılığını ise Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns ve Walter Hamada üstlendi.

“Aquaman”de, Arthur Curry’nin iki dünyayı birleştirme görevi hem inançlarının gücünü hem de cesaretini sınayacak bir zorlukla başlar: Atlan’ın Kayıp Üç Çatallı Mızrağını ele geçirmek. Bu mızrağı yalnızca Atlantis’in gerçek kralı kuşanabilir ama sırf onu bulabilmek için bile, Arthur’ın, Xebel okyanus krallığının prensesi olan ortağı Mera ile birlikte karada ve denizde tehlikeli bir yolculuğa çıkması zorunludur. Arthur’ın aşması gereken ilk engel, —ister Atlantislilerin ister insanoğlunun sorunları için— çözümün kendisi olduğuna ilişkin inançsızlığıdır. Arthur, şimdiye kadar, süper güçlü bir yalnız kurt olarak hareket etmekten, kendi deniz savaşlarını seçmekten ve küresel bir savaşın her türlüsünden uzak durmaktan memnundur.

Aquaman, 28 Aralık 2018'de sinemalarda...