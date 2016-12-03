Avatar 2'nin vizyon tarihi belli oldu

Avatar, vizyona girdiği dönemde büyük bir yankı uyandırmış, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bununla birlikte Avatar filminin bir seriye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusuydu. Bununla ilgili daha sonradan öğrendik ki, Avatar bir film serisine çoktan dönüştürülmeye başladı bile. Fakat Avatar 2'ye bir türlü vizyon tarihi belirlenemiyor, üstelik filmin vizyon tarihi sıklıkla değişiyordu. Ne var ki, sonunda bir vizyon tarihi belirlendi ve gelecek olan üç Avatar filminin ilki, 21 Aralık 2018'de vizyona girecek.







Hiç yoktan, belirtiler vizyon tarihinin bu olacağını gösteriyor. 20th Century Fox, 21 Aralık 2018'de vizyona isimsiz bir projenin gireceğini duyururken, James Cameron'un yapım şirketi de aynı tarihe bir film duyurmuş derecede. Bunun Avatar 2 olduğu düşünülüyor. Belirtiler, bunun yeni Avatar filmi olabileceğini ortaya koyuyor. Vizyon tarihine dikkatle baktığımızda da Christmas tatiline denk gelecek bir Avatar filminin gayet mümkün olabileceğini biliyoruz. O tarihte vizyona giren bir Avatar 2, elbette büyük sükse yapardı.

Avatar 2 filmi, ilk olarak 2014 yılının Aralık ayına tarihlenmişti. Ancak, James Cameron'un yazdığı senaryo, bir değil toplamda üç film çıkacak kadar yoğun bir senaryo olunca projenin niteliği değişti elbette. Önce 2016'ya, daha sonra da 2017'ye tarihlendi proje. Star Wars: Episode VIII Aralık 2017'ye ertelenince de Avatar 2, vizyon tarihi ayarlanmamış bir halde kalmıştı.

Avatar 2 filmi ile ilgili en son aldığımız haber de, filmin herhangi bir gözlüğe ihtiyaç duyulmadan izlenebilecek bir 3 boyut teknolojisine sahip olacağıydı. James Cameron bu konuyla ilgili "Daha iyi araçlarla, daha iyi çalışma alanlarıyla, yüksek görüntü kalitesiyle çalışmak için uğraşıyoruz. 3 boyut teknolojisinden yararlanacağız ancak daha parlak bir yansıtma tekniğine ulaşmak istiyoruz ve öyle görünüyor ki bu gerçekleşecek. Yani, gözlüksüz izlenecek bir Avatar filmi, hayal değil." demişti.

Eğer tahminler doğruysa ve James Cameron istediği teknik yeterliliğe sahip olabilirse, Avatar 2 hem 21 Aralık 2017'de vizyona girecek hem de büyük bir görsel başarıyla karşımızda olacak. Şimdilik doğrulanmış olmayan bu yeni Avatar filmi hakkında daha öğrenecek çok şeyimiz olduğu kesin.