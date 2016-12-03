Avatar, vizyona girdiği dönemde büyük bir yankı uyandırmış, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bununla birlikte Avatar filminin bir seriye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusuydu. Bununla ilgili daha sonradan öğrendik ki, Avatar bir film serisine çoktan dönüştürülmeye başladı bile. Fakat Avatar 2'ye bir türlü vizyon tarihi belirlenemiyor, üstelik filmin vizyon tarihi sıklıkla değişiyordu. Ne var ki, sonunda bir vizyon tarihi belirlendi ve gelecek olan üç Avatar filminin ilki, 21 Aralık 2018'de vizyona girecek.
3 Aralık 2016 03:58
Avatar 2'nin vizyon tarihi belli oldu
Uzun zamandır beklenen haber geldi. Artık Avatar 2'nin vizyon tarihi belli!
Avatar, vizyona girdiği dönemde büyük bir yankı uyandırmış, tüm dünyada geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Bununla birlikte Avatar filminin bir seriye dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusuydu. Bununla ilgili daha sonradan öğrendik ki, Avatar bir film serisine çoktan dönüştürülmeye başladı bile. Fakat Avatar 2'ye bir türlü vizyon tarihi belirlenemiyor, üstelik filmin vizyon tarihi sıklıkla değişiyordu. Ne var ki, sonunda bir vizyon tarihi belirlendi ve gelecek olan üç Avatar filminin ilki, 21 Aralık 2018'de vizyona girecek.
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