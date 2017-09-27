Avatar devam filmlerine kavuşuyor

İlk filmin yayınlanmasının ardından 8 yıl sonra bugün Avatar'ın devam filmleri için çekimler başladı.



Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang, yönetmen James Cameron ile Pandora maceralarına kaldıkları yerden devam ediyor.







Avatar evreni için toplamda dört yeni film çekilecek ve ilk devam filmi Avatar 2 2020 yılında vizyona girecek. Dört film için toplamda 1 milyar dolarlık bir bütçe öngörülüyor. Bu da Avatar'ı sinema tarihinin en pahalı film serisi yapıyor.



Avatar evreni için toplamda dört yeni film çekilecek ve ilk devam filmi Avatar 2 2020 yılında vizyona girecek. Dört film için toplamda 1 milyar dolarlık bir bütçe öngörülüyor. Bu da Avatar'ı sinema tarihinin en pahalı film serisi yapıyor.



Yönetmen James Cameron, dört filmde de ana düşman karakterin ilk filmde olduğu gibi Stephen Lang'ın canlandırdığı Albay Quaritch olacağını açıklamıştı.



Yönetmen James Cameron, dört filmde de ana düşman karakterin ilk filmde olduğu gibi Stephen Lang'ın canlandırdığı Albay Quaritch olacağını açıklamıştı.



Seriye yeni karakterlerin de dahil olacağını belirten James Cameron yine de ana karakterlere bağlı kalacaklarını, "tanıdığımız karakterleri hiç bilmediğimiz yeni mekanlara koyup bu muhteşem yolculuğu sürdürmeyi" tercih ettiklerini söylemişi.



Seriye yeni karakterlerin de dahil olacağını belirten James Cameron yine de ana karakterlere bağlı kalacaklarını, "tanıdığımız karakterleri hiç bilmediğimiz yeni mekanlara koyup bu muhteşem yolculuğu sürdürmeyi" tercih ettiklerini söylemişi.



Dört filmin de tek seferde çekilecek olmasının ilham kaynağının Yüzüklerin Efendisi serisi olduğunu belirten James Cameron, "Bu tek bir büyük hikaye" demişti.



2009 yapımı Avatar'ın ardından devam filmleri için çalışmalar pek çok kez ertelenmişti.







Avatar 2 18 Aralık 2020'de, Avatar 3 17 Aralık 2021'de, Avatar 4 20 Aralık 2024'te ve Avatar 5 19 Aralık 2025'de vizyona girecek.