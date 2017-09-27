Avatar devam filmlerine kavuşuyor

İlk filmin yayınlanmasının ardından 8 yıl sonra bugün Avatar'ın devam filmleri için çekimler başladı.
Oyuncular Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver ve Stephen Lang, yönetmen James Cameron ile Pandora maceralarına kaldıkları yerden devam ediyor.
Avatar evreni için toplamda dört yeni film çekilecek ve ilk devam filmi Avatar 2 2020 yılında vizyona girecek. Dört film için toplamda 1 milyar dolarlık bir bütçe öngörülüyor. Bu da Avatar'ı sinema tarihinin en pahalı film serisi yapıyor.
Yönetmen James Cameron, dört filmde de ana düşman karakterin ilk filmde olduğu gibi Stephen Lang'ın canlandırdığı Albay Quaritch olacağını açıklamıştı.
Seriye yeni karakterlerin de dahil olacağını belirten James Cameron yine de ana karakterlere bağlı kalacaklarını, "tanıdığımız karakterleri hiç bilmediğimiz yeni mekanlara koyup bu muhteşem yolculuğu sürdürmeyi" tercih ettiklerini söylemişi.
Dört filmin de tek seferde çekilecek olmasının ilham kaynağının Yüzüklerin Efendisi serisi olduğunu belirten James Cameron, "Bu tek bir büyük hikaye" demişti.
Bizleri hayal gücümüzün ötesinde muhteşem bir dünyaya taşıyan Avatar Na'vi adlı yok olmak üzere olan bir halkın yaşadığı Pandora adlı gezegende geçiyor.
Yarı-felçli bir savaş gazisi olan Jake Sully, kendilerine özgü dilleri ve kültürü olan, barış ve doğa ile örtülü bir çevrede yaşayan Na'vi halkının arasına gönderilir. Askeri bir şirket uzaktaki bu gezegeni ve barındırdığı kaynakları incelemek üzere AVATAR adlı bir program oluşturmuştur.
Bu program ile insanlar genetic mühendislik sonucu yarı insan yarı Na'vi haline getirilir ve misyoner olarak Pandora'ya gönderilirler. Botanist Dr. Grace Augustine (Sigourney Weaver) ile programa gönüllü olarak katılmış Jake'in bedenlerinin Avatar'ı yaratılacak ve böylece Jake'e de felç olmuş bedenini başka bir formda kullanma şansı verilmiş olacaktır.
Na'vi halkından Prenses Neytiri ile tanışan Jake, kendisini Pandora'ya gönderen tehlikeden bu halkı savunurken bulur.