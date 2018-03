Avengers hakkında bilmediğiniz gerçekler

Onlar dünyanın en güçlü kahramanları ancak Avengers hakkında aslında ne kadar bilgiye sahibiz? İşte en sıkı takipçilerinin bile gözünden kaçmış olabilecek Avengers gerçekleri.Avengers'ı düşündüğünüzde, muhtemelen Captain America, Iron Man ve Thor'u düşünüyorsunuz. Ancak takıma ismini veren başka bir süper kahramandı. Henüz filmlerde görünmemiş bir karakter. Janet van Dyne'den bahsediyoruz. Çekiçi Wasp(eşek arısı), en azından Ant-Man'de sonunda bahsi geçmişti, o hala Marvel Cinematic Universe çıkışını yapamadı. Çizgi romanlarda Avengers'ın kurucu üyelerinden biri olmasının yanı sıra, bayan van Dyne takıma sermaye verdi ve uzun süre boyunca lider olarak hizmet etti. Hepsi bir moda imparatorluğunu yürütürken, sayısız klasik ana konu kavislerinin çok önemli bir bölümünü kanıtlıyordu.Filmlerde Hulk, takımın en yüksek profilli üyelerinden biridir ama ironik bir şekilde, çizgi romanlarda sadece bir kere “Avenger” olmuştur. Bu da Avengers 1'in son kısımlarına karşılık gelir. İkinci bir meselede Hulk öfkesini, çoktan bir kenara bırakmıştı. Zatne hiçbir zaman takım oyuncusu gibi görünmemişti. Ancak 2012'de “Avengers vs X-Men” karşılaşmasında, iki takımın üyelerinden yapılmış olan birleşmiş ekibe yardım ettiği belirlendiğinde aktif bir biçimde görevinin başına döndü.Ultron, Avenger kötü adamlarının en önemlilerinden biridir. Ama bir göz korkutan düşman tüm zamanların en büyük tehdidi olarak öne çıkıyor: Kang the Conqueror. Bu kişi, takımı 1964’ten beri tehdit eden zamanda yolculuk yapabilen bir savaş lordudur. Peki neden henüz Avengers filmlerinde görünmedi? Açıklaması basit, Marvel, Kang’ın film haklarını Fantastic Four’un 20th Century Fox’la olan sözleşmesinin bir parçası olarak dahil ettiği için. Yani bir çeşit anlaşma yapılmadığı sürece, Kang Marvel’in sinematik dünyasından sonsuza dek uzakta kalacak.Yazar Roy Thomas’ın unutulmuş karakterleri yenilerini yaratmak için sürekli bir uğraş içindedir. Vision ise bu uğraşın bir ürünü. Vision sentetik bir adamken, aslında bir uzaylı formunda olması gerekiyordu. Çünkü Thomas, sadece eski Timely Comics’ın kahramanı Vision’ı kullanmayı planladı. Stan Lee ise bir robot istedi, yani Thomas basitçe Vision’un ismini ve tasarımını aldı. Sonra daonu yeni robotik bir versiyon yapmak için kullandı.The Avengers ve X-Men, ikisi de ilk olarak 2 Temmuz 1963’te sergilendiler. Ancak haber stantlarını çok garip bir sebepten ötürü nerdeyse kaçırıyolardı. Zamanında Marvel’in baş rakibi DC Comics, Marvel’in kaç tane başlık yayınlayabileceğini kontrol ediyordu. Çünkü DC, Marvel’ın dağıtıcısıydı ve bu ilişkiyi, Marvel’a her ay bir avuç başlık kullanacak kadar sınırlayarak kullandılar. Avengers ve X-Men’i yayınlamak için, şirket iki çizgi romanını iptal etmek zorundaydı: Love Romance ve Gunsmoke Western. Sadece hayal edin, eğer aşk çizgi romanları daha iyi satsaydı Avengers şimdi olmayacaktı!Avengers, Thanosla olan kaçınılmaz Marvel sinematik evreni anlaşmasına doğru düşünmeden acele ederken, DC’nin film evreni Darkseid ile nihai bir savaş hazırlıyordu. Bu aslında pek doğru, çünkü ikisi de aynı karakterler. Thanos yaratıldığında, Jim Starlin göz göre göre Jack Kirby’nin New Gods karakterlerinden biri olan Metron’un ardından şekil verdi. Marvel’ın baş editörü Ray Thomas, Starlin’e eğer Kirby’den çalacaksa, New Gods karakterlerinin en havalısı olan Darkseid’i de çalabilirdin dedi. Starlin buna katıldı ve bu yüzden iki film evreni de temelde aynı kötü karakteri öne çıkarıyor.80’ler deki Avengers koşusu boyunca, yazar Roger Stern, takımın ikinci bir kolunu oluşturma fikriyle çıkageldi: The West Coast Avengers. Stern 4 meselelik bir mini seri yazdı, doğu ve batı yakası şubelerini Avengers sayfalarında birleştirerek hikayeye devam etmeyi planladı. Satış numaraları geldiğinde, Marvel ikinci serinin bomba olduğunu fark etti ve çabucak devam başlığı oluşturdular. Hem de Stern’in bilgisi ya da katılımı olmadan. Yanlışlıkla ürettiği yan ürün başlığı yüzünden “Yılın hikayesine” layık olacak bir hikaye, hurda olmaya zorlandı.Spiderman’in Avengers’ta olmaması biraz saçmalık gibi görünse de, Brian Michael Bendis, 2004’teki “New Avengers” başlığını piyasaya sürünce onu ekleyene kadar tam zamanlı üye olmamıştı. Onun resmi katılımı takımla ilk yolları kesiştiğinden 40 yıl sonra gerçekleşti. Üyeliğini gerçekleştirmek için bir taraftan öteki tarafa sayısız başarısız girişimleri birbirini takip etti.Hawkeye’nin ilk Avengers filminde aslında bir işi yoktu, Loki tarafından beyninin yıkanması ve diğer şeyler gibi. Ancak sanat konsepti aslında, özel tasarlanmış oklarıyla, Iron Man ve Hulk da dahil takımın her üyesini öldürmesinin kararlaştırıldığı açığa çıkardı. Jeremy Renner, bir açıklmasında Hawkeye’yi şu sözlerle övmüştü: “Eşsiz tipteki oklarıyla Hulk’u öldürebilecek tek kişi”Çizgi romanlarda, Nick Fury aslında beyaz bir II. Dünya Savaşı eski askeriydi. Marvel, Ultimate Universe’leri için bazı şeyleri tekrar güncellediğinde, sanatçı Bryan Hitch, Samuel Ll. Jackson’ı karakterlerinin yeni versiyonuna model olarak kullanmaya karar verdi. Hayranlar buna bayıldı, bu yüzden filmi yapmaya gittiklerinde Marvel, rolü sadece Jackson’a vermeye karar verdi. Filmler çok ses getirdiğinde esas Marvel, Fury’i siyahi yapmak zorunda kaldı. Değişimi açıklamak için, orijinal karaktere önceden bilinmeyen Afro-Amerikan Nick Fury Jr. adlı bir oğul verdiler. Ve babasının yerini aldırdılar. Marvel, küçük bir numara ile her şeyin üzerini örtmüşe benziyor.Hayranlar Black Widow’un solo filmi için yaygara koparırken, filmin yazarı Joss Whedon bir şeyden emin değildi. Blackwidow’u canlandıran Scarlett Johansson, tek başına bir film için yeterli miydi? Bu yüzden Whedon, Wasp’ı öne çıkaran bir senaryo yazdı. Hatta Whedon, karakteri o kadar çok sevdi ki, senaryoda onun hakkında ilginç detaylar bile bıraktı. Ancak senaristin hevesinin kursağında kaldığını söyleyebiliriz. Çünkü sonunda Johansson ile sözleşme imzaladı ve Wasp’a kapı göründü.AHMET TOĞAÇ