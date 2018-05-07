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Sinema>  Sinema Haberleri
7 Mayıs 2018 08:41

Avengers: Infinity War 1 Milyar Dolar ile dünya hasılat rekoru kırdı!

Film yalnızca 11 günde 1 milyar dolar hasılat elde etti



Yapım 11 günde 1 milyar dolarlık hasılat elde ederek, Star Wars: The Force Awakens'in 12 gün ile elde tuttuğu rekoru da kırmayı başardı..Infinity War'ın böyle bir rekor kırması aslında çok şaşırtıcı değil ama filmin hala bazı yoğun nüfuslu ülkelerde vizyona geç girdiğini ya da henüz girmediğini düşünürsek, bu durum kırılan rekorun başarı katsayısını arttırıyor diyebiliriz. Belli ki önümüzdeki günlerde film ile ilgili bolca gişe rekoru haberi okuyacağız.


60'tan fazla Marvel kahramanını biraraya getiren, bilindik fantastik hikayeyi uzayın bilinmeyen galaksilerinden tutup Wakanda'ya kadar yayan devam halkası Avengers: Infinity War /Sonsuzluk Savaşı'nda insanlığın kaderi bir kez daha, insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımızın elinde. Hala izlemediyseniz, kaçırmayın deriz.

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    Avengers: Sonsuzluk Savaşı
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