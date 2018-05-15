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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Mayıs 2018 12:45

Avengers: Infinity War, Çin'de nihayet açılışını gerçekleştirdi!

Avengers: Infinity War, ABD'de üçüncü hafta sonunda ABD'de $61,8 milyon hasılat elde ederek gişe liderliğini korudu.



Box Office Türkiye verilerine göre Çin'deki açılışının da katkısıyla ABD-Kanada dışında $1 milyar hasılatı geride bırakan Infinity War, şimdiden toplam $1,606 milyar elde ederek dünya genelinde tüm zamanların en çok hasılat toplayan beşinci filmi oldu.


Gösterimdeki altıncı hafta sonunu geride bırakan korku filmi Sessiz Bir Yer ise $6,4 milyonla bu hafta listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.


Ülkemizde Infinity War'un liderliğiyle geçilen hafta sonunda ikinci sırada vizyonun yeni yapımlarından Kral Şakir Oyun Zamanı yer alırken, 4N1K 2 listenin üçüncü sırasında yer aldı. 37.968 seyirci sayısıyla Ailecek Şaşkınız dördüncü sıraya geçerken beşinci sırada ise Cici Babam yer aldı.


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    Avengers: Sonsuzluk Savaşı
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