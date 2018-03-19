19 Mart 2018 17:56 Avengers: Infinity War fragmanı! Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.

Marvel Sinematik Evreni'nin biraraya geldiği Avengers: Infinity War'un, başta birçok vedaya sahne olacağı geçtiğimiz haftalarda açıklığa kavuşmuştu. Belli ki evrende yeni bir dönem başlıyor. İki bölümlük hikâyenin ilk kısmında Russo Kardeşler yönetmen koltuğundalar.

Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth,Chris Evans, Chris Pratt gibi pek çok sevilen ismin süper kahramanlar olarak yeniden izleyici karşısına çıkacağı Avengers: Infinity War'un merakla beklenen fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Milyonlarca kez izlenen ve çok beğenilen fragmanı eminim sizler de çok beğendiniz, lakin, bir fragman daha var ki benzer tıkanma rekorları alıyor. Hangisi mi? Tabii ki Malezyalı öğrencilerin parodi olsun diye kendi aralarında çektikleri ve sosyal medyaya yükledikleri Avengers parodi fragmanları. Muhteşem bir zeka, nefis bir mizah duygusu ile şimdiden fenomenleri oluşmaya başladı gençlerin, özellikle twitter'da. İzliyoruz.