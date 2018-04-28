Avengers: Sonsuzluk Savaşı Film Eleştirisi

Marvel sinematik evreninin uzun zamandır beklenen son halkası Avengers: Infinity War nihayet vizyona girdi. Tüm dünyada gösterime girdiği gün büyük olay yaratan film, hiç şüphesiz tüm Marvel karakterlerini bir araya getirmesi ile ayrı bir heyecan yarattı. Tam 18 filmdir adım adım büyük karşılaşmaya zemin hazırlayan bu evren, her yeni filmi ile kendi çizgisini sürekli yukarıya taşıyor. En son Black Panther’in hem Amerika hem dünya genelinde yarattığı büyük etki, bu büyük buluşmanın merakını daha da körüklemişti. Ve nihayet Marvel’ın en kötü karakteri Thanos, kahramanlarımızla karşı karşıya!

Seriyi takip edenlerin de bildiği gibi kötü adamımız Thanos, 6 sonsuzluk taşını bulup evreni yeniden şekillendirmek için harekete geçiyor. Artık konu yalnızca dünya değil tüm evrenin akıbeti ile alakalı. Bu sefer tüm kahramanlar Thanos’u durdurmak için bir araya geliyorlar ve ortaya hem eğlenceli hem de heyecan verici bir film çıkıyor. Film paralel kurgu ile daha sonradan birleşecek 4 kahraman grubunun hikâyesi ile şekilleniyor. Bunlardan birincisi Thanos’u daha harekete geçmeden bulup öldürmek isteyen Guardians of Galaxy ekibinden Gamora, Star Lord, Mentis, Drax, ikinci grup Thor’un çekicini yeniden yaptırarak daha güçlü bir şekilde Thanos’un karşısına çıkmak isteyen Thor, Groot ve Rocket Racoon’un hikâyesi. Diğer bir grup ise Doctor Strange, Iron Man ve Spider-Man’den oluşuyor ki onlar da istemeden bindikleri uzay gemisi ile Thanos’un gezegenine sürükleniyorlar. Captain America, Black Widow, Hulk, Wanda, Vision, Black Panther, Falcon gibi geriye kalan tüm kahramanlar ise Wakanda’da Thanos’un yaratık ordusuna karşı mücadele veriyorlar. 4 koldan ilerleyen bu hikâye yoğun gözükse de izleyicilerin kafasını hiçbir şekilde karıştırmıyor veya dikkat dağıtmıyor. Yönetmen Russo kardeşler kurguyu adeta puzzle taşlarını uygun yere yerleştirir gibi oturtuyorlar. Hatta Russo kardeşlerin bu filmde resmen zirveye oynadıklarını söyleyebilirim. Çok sevdiğim Winter Soldier ve akabinde gelen Civil War’da git gide yükselttikleri çıta bu filmle adeta zirve yapıyor.

Şimdiye kadar izlediğimiz tüm tekli Marvel filmlerinden sonra Civil War’da çoğu kahramanın bir araya gelmesi izleyici olarak bizleri mest etmişti. Şimdi ise tüm kahramanlar aynı filmde ve bu sefer kötü adamları genelde eleştirilen Marvel tokadı resmen Thanos yani esas kötü adamı ile atıyor. Filmde karakterler yeterli derecede iyi işlenmiş ve motivasyonları çok oturaklı ayarlanmış. Seyirci, komik sahnelerde keyifli vakit geçirirken, aksiyon sahnelerinde heyecanlanıyor, duygusal çıkmaza giren karakterle adeta o anı yaşıyor. İşte bunu aynı anda başarabilmek hiç de kolay değil, özellikle konu bir gişe filmiyse. Gişe filmlerinde genellikle bir taraf ağda gibi uzayabiliyor, tadı kaçacak derecede bıkkınlık verebiliyor. Infinity War tüm karakterlere adil davranıyor ve hepsine iki buçuk saatlik süresinde yeterli zamanı ayırıyor. Hem gezegenlerde hem de dünyada geçen aksiyon sahneleri nefesleri kesiyor. Thanos’un sonsuzluk taşlarını alamaması için tüm karakterler canlarını dişlerine takıyorlar.

Tüm oyuncular her zamanki gibi tüm karakterlerin hakkını veriyorlar ancak filmin yıldızı şüphesiz Josh Brolin’in hayat verdiği güçlü kötü karakterimiz Thanos. Taşları bulup evreni yeniden şekillendirme isteğini kendine göre haklı sebeplere dayandırarak bizlere her sahnede ayrı ayrı sıralıyor. Thanos’un dramatik sahnelerdeki etkileyiciliğini de atlamamak gerekiyor. Kızı Gamora ile olan geçmişi, aralarındaki diyaloglar, hangi süreç ile bu konuma geldiği gibi konular gayet güzel bir şekilde resmediliyor. Film, ne bir sıradan Marvel filmi gibi çok komik öğelere yaslanıyor, ne Winter Soldier gibi olayları çok ciddiye alıyor. Dengeyi çok iyi sağlayan Russo kardeşlerin bu kadar çok karakteri dinamik ve etkileyici şekilde kullanmasına adeta şapka çıkartmak gerekiyor. Buna ayrıca yerli yerinde ve ayarında kullanılan efektleri de eklemek lazım. Jenerik sonrası devam filmine dair verilen yüz güldüren referanslar da hayranları hiç şüphesiz memnun edecek.

Avengers: Infinity War, uzun süredir merakla beklenen ve beklentiyi fazlasıyla karşılayan, iki buçuk saatlik süresinde zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bir süper kahraman filmi. Hikâye örgüsü, aksiyonu, komedi unsuru ve kurduğu başarılı karakter çatışmaları ile Marvel sinematik evreninin şu ana kadarki zirvesi.

Filmin Puanı: 8.5/10

Egemen TOKATLIOĞLU