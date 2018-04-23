Avengers: Sonsuzluk Savaşı gün sayıyor!

Bir kez daha Russo kardeşlerin imzasını taşıyacak olan yeni devam halkasından gelen görsellere bakılırsakahramanlarımız gruplar halinde geliyor veKaptan'ın ikonik kalkanı yok. Anlaşılan Tony Stark ile yaşanan tartışmanın ardından kalkan Kaptan'a geri dönmüyor olsa gerek.

Kaptan Amerika ve Iron Man'in arasında yaşanan olayların ardından gruplara bölünen kahramanlarımız, kendi yandaşlarıyla dünyayı korumaya çalışmakta. Fakat dünyanın kaderi bir kez daha tehlikeye giriyor. Sınırsız bir güç kaynağı olan sonsuzluk taşlarının peşine düşen Thanos, dünyanın gördüğü en büyük tehdit sonuçta. İnsanlığın kaderi bir kez daha insanlık için savaşmaya ant içmiş kahramanlarımız elinde. Hiçbir süper kahramanın tek başına yenemeyeceği büyüklükteki bu tehdit için ekipler birleşmeli!

Iron Man Robert Downey Jr., Hulk Mark Ruffalo, Black Widow Scarlett Johansson, Kaptan Amerika Chris Evans, Thor Chris Hemsworth, Scarlet Witch Elizabeth Olsen, Örümcek Adam Tom Holland, Bucky Barnes Sebastian Stan, Falcon Anthony Mackie, Ant-Man Paul Rudd, Hawkeye Jeremy Renner ve Vision Paul Bettany tarafından canlandırılarak Yenilmezler ekibini oluşturuyorlar. Black Panther rolündeki Chadwick Boseman filmde kendi ekibini de yanında getiriyor. Galaksinin Koruyucuları ekibinden ise Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket Raccoon (Bradley Cooper), Groot (Vin Diesel) ve Mantis (Pom Klementieff) beyazperdede olacak. Filmin kötü adamı Thanos olarak Josh Brolin, Doktor Strange rolünde ise Benedict Cumberbatch var, yani filmde yok yok anlayacağınız.

Yenilmezler bu Cuma vizyonda, merak dorukta!