Avrupa Sineması'ndan 8 Korku Filmi

Hollywood filmleriyle alıştığımız ve son yıllarda yerli sinemdada sıklıkla gördüğümüz korku filmi furyasına bir de Avrupa sinemasının gözünden baktık. Avrupa sinemasından izleyenlerde etkiler bırakmış 8 korku filmini sizler için listeledik.

Julia'nın Gözleri





2010'da yapılmış bir İspanyol korku filmi olan yapımın başrollerinde Belén Rueda , Lluís Homar , Clara Segura , Daniel Grao , Joan Dalmaugibi isimler bulunuyor. Julia adındaki bir kadın ileride kendisini kör bırakacak bir hastalığa yakalanır. Aynı hastalık kız kardeşinde de vardır. Bir gün kız kardeşini bodrumda asılı olarak bulan Julia bunun intihar olduğuna inanmaz ve katili aramaya başlar. Bu arada göz hastalığı ilerlemiştir ve haftalarca gözünde sargıyla kendisini izleyen katili bulmaya çalışacaktır...







Ölüm Çığlığı - REC









5 filmden oluşan ancak özellikle ilk filmiyle birçok eleştirmenin ve izleyicinin beğenisini kazanan REC filminde bir tv muhabiri ve kameramanı gece yayını yaptığı sırada insanları bir tür zombiye çeviren hastalığın olduğu bir apartmanda kendilerini bulurlar. Tüm filmi kamermanın kadrajından izlediğimiz yapım en etkili korku filmleri arasında gösterilir. Başrollerde Manuela Velasco, Ferrán Terraza, Jorge-Yamam Serrano, Pablo Rosso bulunuyor.















Evil - In the Time of Heroes









2009 yapım Yunanistan menşeili filmin yönetmenlik koltuğunda Yorgos Noussias oturuyor. Komedi,macera,aksiyon ve korku temalarının iç içe işlendiği film her ne kadar IMDB'de ilgi görmese de bazı kesimler tarafından severek izlendi. Filmin başrollerinde Andreas Kontopoulos, Argiris Thanasoulas, Meletis Georgiadis bulunuyor.



Manyak - Maniac









Elijah Wood'un başrolünde olduğu Fransız yapım film Manyak, bir işkencecinin maceralarını ve deliliğini işliyor. Daha önce Yüzüklerin Efendisi ve Wikfred gibi yapımlarda tanıdığımız başarılı aktörü bu kez psikopat bir katil rolünde görüyoruz. Kendilerine Nora Arnezeder ve America Olivo eşlik ederken yönetmenlik koltuğunda Franck Khalfoun oturuyor.



Gir Kanıma - Let the Right One In





IMDB'den 8 ortalamalı oy almış İsveç Yapım Vampir-Korku filmi ülkemizde vizyona girdikten kısa süre sonra içerdiği sahneler yüzünden kaldırılmıştı. Thomas Alfredson'un yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar bulunuyor. Filmde Stockholm'ün banliyölerinden Blackeberg'de on iki yaşında arkadaşları arasında alay konusu olmuş bir çocuğun bir vampirle geliştirdiği arkadaşlığı izliyoruz.







28 gün sonra - 28 Days Later...









Zombilere saran Avrupa sinemasının bir başka örneği de kuşkusuz bu filmdi. 2002 İngiliz yapım filmin başrollerinde Cillian Murphy, Naomie Harris, Christopher Eccleston bulunuyor. Yönetmenliğini Danny Boyle, senaristliğini ise Alex Garland'ın yaptığı bu ilgi çekici sevilen yapıtta araştırma için kullanılan denek maymunlarının aktivistler tarafından serbest bırakılmasını ve sonrasında gelen zombi salgınını konu alıyor.



Cehenneme Bir Adım - The Descent









Yönetmenlik ve senarist koltuğunda Neil Marshall'ın oturduğu 2006 yılı Birleşik Krallık-ABD yapımı film olan The Descent, bol yaratıkların ve lavların olduğu coğrafyada geçiyor. Oyunculukları kadınların götürdüğü filmin başrollerinde Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid gibi isimler var.



Yüksek Tansiyon - Haute tension









Son olarak 2003 yapım bir Fransız korku filmine gidiyoruz. Alexandre Aja'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerinde Cécile De France, Maïwenn, Philippe Nahon bulunuyor. Issız vir ders çalışma ortamında rahat rahat ders çalıştıkları sırada içeriye giren psikopat bir katilin herkesi öldürmesiyle devam eden film Fransızların korku türünde gerçekleştirdiği en iyi yapımlardan bir tanesi.







SELİM GERÇEKER