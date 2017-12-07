Ayla filminin esin kaynağı Süleyman Dilbirliği hayatını kaybetti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 91 yaşındaki Dilbirliği, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybetti. Dilbirliği, solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla 12 Kasım'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.Filmde hikayesi anlatılan Koreli Eunja Kim, manevi babası Kore Gazisi Astsubay Süleyman Dilbirliği'ni tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmişti.







Filmi, vizyona girdiği 27 Ekim'den bu yana 4 milyonu aşkın kişi izledi. Ayla, ailesi öldürülmüş Kore’li minik bir kız çocuğunu ölümden kurtarıp 15 ay boyunca kendi çocuğu gibi bakan, savaş bitip de Türkiye’ye dönünce Ayla adını verdiği kızından bir daha haber alamayan Astsubay Süleyman Dilbirliği’nin hayatını anlatıyor.





Bu arada, hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum ve böbrek yetmezliği tanılarıyla hastanemiz yoğun bakım kliniğine 12 Kasım'da yatırılan Dilbirliği, yaklaşık 30 gündür aralıklı organ destek tedavileriyle takip ve tedavi altında tutulmuştur. Ancak hastamızın son bir hafta süresince genel durumunda bozulma görülmüş ve son 24 saat boyunca gelişen organ yetmezliği sonucunda yapılan tüm müdahalelere rağmen gazimiz vefat etmiştir." ifadelerine yer verildi.Astsubay Süleyman Dilbirliği, Kore Savaşı sırasında ailesini savaşta yitiren 5 yaşındaki bir kız çocuğunu sahiplenerek adını Ayla koymuş ve bu öyküsüyle "Ayla" filmine konu olmuştu. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği Ayla, aynı zamanda Türkiye’nin Oscar adayı.