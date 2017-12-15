Ayla Oscar yarışında yok



Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:



Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio

Almanya, “In the Fade,” Fatih Akın

Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi

İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz

Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri

Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev

Senegal, “Félicité,” Alain Gomis

Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove

Ayla'yı vizyonda olduğu 7 haftalık sürede 4.6 milyon kişi izledi. Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.





İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund