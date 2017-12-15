Ayla Oscar yarışında yok

Oscar'da yabancı dilde film adayları için kısa liste açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı.
Öte yandan Fatih Akın’ın Almanya'yı temsil ettiği son filmi In the Fade listeye girmeyi başardı.
Oscar adaylarının kısa listesinde dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.
Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart'ta düzenlenecek.
Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:
Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio
Almanya, “In the Fade,” Fatih Akın
Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi
İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz
Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri
Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev
Senegal, “Félicité,” Alain Gomis
Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove
İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund
4.6 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Ayla'yı vizyonda olduğu 7 haftalık sürede 4.6 milyon kişi izledi. Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.