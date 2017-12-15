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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Aralık 2017 09:43

Ayla Oscar yarışında yok

Oscar’a aday yabancı film kısa listesi açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı.

Oscar'da yabancı dilde film adayları için kısa liste açıklandı. Türkiye'nin Oscar aday adayı Ayla listede yer almadı.



Öte yandan Fatih Akın’ın Almanya'yı temsil ettiği son filmi In the Fade listeye girmeyi başardı.


Oscar adaylarının kısa listesinde dokuz film yer aldı. Özel bir komisyon daha sonra belirlenen bu filmlerden en iyi 5 filmi seçecek.

Tüm dallardaki Oscar adayları 23 Ocak'ta açıklanacak. Oscar ödül töreni ise 4 Mart'ta düzenlenecek.


Kısa listeye kalmayı başaran filmler şöyle:

Şili, “A Fantastic Woman,” Sebastián Lelio
Almanya, “In the Fade,” Fatih Akın
Macaristan, “On Body and Soul,” Ildikó Enyedi
İsrail, “Foxtrot,” Samuel Maoz
Lübnan, “The Insult,” Ziad Doueiri
Rusya, “Loveless,” Andrey Zvyagintsev
Senegal, “Félicité,” Alain Gomis
Güney Afrika, “The Wound,” John Trengove
İsveç, “The Square,” Ruben Ostlund

4.6 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Ayla'yı vizyonda olduğu 7 haftalık sürede 4.6 milyon kişi izledi. Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film olan Ayla, Kore Savaşı sırasında kimsesiz bir şekilde bulduğu beş yaşındaki bir kızın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca bakımını üstlenen Astsubay Süleyman Dilbirliği ile Ayla adını verdiği kız çocuğunun hikâyesini anlatıyor.


Yorumlar

  • oskarı kim ne yapsın bizim beyenimizi kazandı

  • Benim babam da o savaşa gitti. Amerikalıların o savaşta yanlarında hiç olmadıklarını, geri planda kalıp, günlerini gün ederken, en zor yerlere gönderildiklerini ve bir çok arkadaşını gözünün önün de kaybettiğini söyledi Bir de bu filim de Türk kimliği övülmekte, niye seçsinler ki!...

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Ayla
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