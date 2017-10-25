Ayla'ya ilk ödül geldi

Türkiye’nin Oscar adayı Ayla, Güney Afrika’da düzenlenen 11. Cape Town Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü.



Yarım yüzyıl önce yaşanan gerçek bir öyküye dayanan, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve savaşta ölümden kurtardığı minik Ayla’nın hayatından kesitler sunan Ayla, Cape Town Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü. Yapımcılığını Mustafa Uslu’nun üstlendiği, Can Ulkay’ın yönettiği Ayla, Mustafa Presheva ile En İyi Kurgu Yönetmeni ödülünü aldı.







Ayla, 27 Ekim’de tüm Türkiye’de sinemalarda olurken, aynı gün ekibin katılımıyla Seul’de Güney Kore Premiere’i yapılacak.



Ayla’da Süleyman Dilbirliği’nin gençliğini İsmail Hacıoğlu, günümüzdeki yaşlarını Çetin Tekindor, Ayla’yı Kim Seol canlandırıyor. Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Mehmet Esen, Caner Kurtaran, Burç Kümbetlioğlu, Altan Erkekli, Büşra Develi, Damla Sönmez, Duygu Yetiş, Sinem Uslu, Esra Dermancıoğlu, Meral Çetinkaya ve Nilgün Kasapbaşoğlu, filmin yerli oyuncuları arasında yer alıyor. Eric Roberts, Cade Carradine, Lee Kyung Jin, Johnny Young, Claudia Memory Monroe ise yabancı oyunculardan bazıları.