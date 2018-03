Ayrılık kızışıyor

Katie Holmes ve Jamie Foxx ilişkisi birçok kişi tarafından biliniyordu. Alınan son haberlere göre de bu ilişkinin sadece bir dedikodudan ibaret olmadığını öğrendik. Foxx'un arkadaşı Real Housewives of Atlanta şovunun eski yıldızı Claudia Jordan, konuk olduğu yayında Foxx için şu açıklamayı yaptı: "Onunla çok mutlu. Onu mutlu görmeyi seviyorum."







Bu açıklama Ocak ayında yüzük üzerinden gerçekleşen o söylentiden sonraki ilk önemli haber ve ilişkiye dair birçok şeyi de açıklıyor. Her şey 2013'te başladı diyebiliriz. Bir yardım gecesinde bir araya gelen ikili, başta dans ederken görüntülenmişti. Ancak Foxx o dönem, ilişki durumunun sadece bir dedikodudan ibaret olduğunu söylemişti. Yani tipik bir klişe olarak sadece arkadaş olduklarını belirtmişti.







Ancak bu ilişki bir yıldır devam ediyordu. Zaten arkadaşları arasında da gizli bir şey değildi. İkili sadece bir arada gözükmemeye çalışıyor. Buluşma ve ayrılma saatlerini özel olarak ayarlıyorlar. Bu arada Claudia Jordan'a teşekkür etmek lazım. Onun sayesinde bunların hepsini artık onaylayabiliyoruz.







Ünlü aktör Tom Cruise'de bir süredir "Scientology" diye bir tarikatın üyesi. Bu grubun kendisine dayattığı inançlar ise evlilikleri zamanında Holmes'in "bazı" sahnelerde oynamasına engel oluyordu. Bu baskıcı durumlar Katie Holmes'i yeteri kadar üzerken bir de kocasının, çocuklarına bu grubun esaslarına göre eğitim sağlama çabalıyordu. Belki de Holmes için bardağı taşıran son damla bu olmuştur.







Daha sonra başlayan boşanma maceraları ise "Görevimiz Tehlike" filmlerini aratmayacak biçimdeydi. Malum Scientology'nin altın çocuğundan boşanmak ve çocuğun haklarını elinde bulundurmak istemek o kadar da kolay değil. Ancak boşanma satrancını Kasparov gibi oynayan Katie Holmes, bu mücadeledede şimdilik galip. Yine de işler burada bitmiyor çünkü Tom Cruise'nin de hamle şansı var.







Eline boşanma dilekçesini aldıktan sonra büyük şok geçiren Tom Cruise'nin taze çift hakkındaki görüşlerini şu an için bilmiyoruz. Ancak ikili hakkında çıkan yeni duyumlar sebebiyle Tom Cruise'nin çocuğu için bir atak yapması öngörülebilir. Tom Cruise'nin çocuğunun velayetini almak için açacağı davayı kazanırsa Holmes'nin en büyük kabusu, çocuğunun bir scientolog olarak yetişmesi gerçekleşecek.







AHMET TOĞAÇ