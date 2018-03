Babalar gününe özel filmler

Madem bugün babalar günü, o halde babalar gününe özel bir film listesi hazırlamak gerek. Eskilerden yenilere melodramlardan suç filmleri birçok farklı konuyu işleyen ama ne olursa olsun bir "baba" profili içeren filmlerden sizin için bir derleme yaptık.





The Champ (1979)

Listemize eski bir filmle başlıyoruz. Türkiye'de şampiyon adıyla vizyona girmiş bu film, karısıyla boşanmış ve çaptan düşmüş bir boksör içki parasını kazanmak için ucuz maçlara çıkmaktadır. Küçük oğlu ise adeta babasına tapmaktadır. Eski karısı ise bu sırada çocuğunun velayetini almak ister. Çocuğunu kaybetmemek uğruna tekrar ringlere dönen adamın hikayesi sinemada 1931'den bu yana defalarca uyarlandı.





Babam İçin (1993)

Filmin ismi bile listeye girmek için yeterli özelliği içeriyor. Ancak biz yine de filmle alakalı birkaç şeyi aktaralım. Daniel Day-Lewis canlandırdığı Gerry Conlon karakteri 1974'te İngiltere'de yaşanan Gyildford bombalamasının sorumlusu olarak yakalanır. İşkence gören adamın babası da suç ortaklığı yaftası ile tutuklanır. Masum olan bu baba-oğulun adeletle verdikleri savaş, filmin konusu oluyor.





John Q (2002)

Oğlunun ameliyat parasını denkleştirmek için her kapıyı çalan her işle uğraşan cefakar baba modelini defalarca görmüşüzdür. Bir de parasızlığın üstüne zalim hastane de ameliyatı bedava yapmayacağı için çocuğu kapı dışarı eder. John Q ise tam bu esnada öteki filmlerden biraz daha farklı bir seyir izliyor. Baba, basit hırsızlıklar yapmak yerine hastane personellerini rehin alıyor. Babalar gününde suçla yoğrulmuş bir film izlemek istiyorsanız bu film doğru tercihiniz olacaktır.





Road to Perdition (2002)

Bir önceki filmle aynı yıl çıkmış ve yine suç unsurlarını içinde bulunduran bu "mafya" filmi, gangster aileri arasında dönen bilindik bir hikayeye dayanıyor olsa da izlenmeye değer bir hikaye sunuyor bize. Oğlunun bu pis işlere bulaşmasını istemeyen Sullivan'ın hem gangsterler hem de oğlu ile olan mücadelesi, Amerika'daki büyük buhran yılları atmosferi içinde listeye uygun bir filmi ortaya çıkartıyor.





The Godfather Part: 1, 2, 3. (1972, 1974, 1990)

Suç, mafyatik ilişkiler ve aile denilince işin ucunun Godfather'a çıkmayacağını kimse iddia edemezdi. Ancak baba-çocuk ilişkisi bağlamında bakacak olursak asıl odak ilk ve son yapımlardadır. İkinci film Vito Corleone yada nam-ı diğer "Baba"nın, baba olmadan önceki hayatını anlattığı için belki bir miktar liste dışında kalabilir ama "takımı bozmak" olmaz, Godfather'ın başına oturacaksanız seriyi düzgün bir biçimde takip etmeniz mühim.





I Am Sam (2001)

Bu karanlık suç atmosferinden çıkıp biraz daha duygusal filmlere doğru ilerleyelim. Türkçe'ye "Benim Adım Sam" adı ile çevrilen film zeka düzeyi 7 yaşında olan bir adamın çocuğu ile yaşamını mücadele ediliyor. "Anne nerede, öldü mü?" diye soracak olursanız yanıt verelim: Anne kaçtı. Hem de doğumdan sonra hastaneden taburcu olurken kızını, Sam'in kucağında bırakarak yok oldu. Kendine dahi bakması zor olan Sam ise küçük akıllı kızı Lucy'sini bakması ve onu çok güzel bir kız olarak yetiştirmesi birçok seyirciyi göz yaşlarına boğabilir. Ancak tabiki bunu bir başına başarmadı, yanında kendi gibi zeka geriliği olan arkadaşları da ona sürekli yardım ettiler.





Umudunu Kaybetme (2007)

İşiyle sorunlu bir baba muhakkak evinde de sorun yaşar. Hatta karısı bu sebeple onu çocuğu ile bir başına bırakıp terk edebilir. Film, oğluna duyduğu sevgi ile umudunu bir an için Kaybetmeyen bir babanın hikayesine odaklanırken hayatta yakaladığımız küçük şansların da değerini bilmemiz konusunda adeta bizi uyarıyor. Bir takside çözeceğimiz "zeka küpü" bizi sokaklarda yaşamaktan plazalarda iş sahibi olmaya götürebilir.





Kramer Kramer’e Karşı (1979)

Ortada yine bir boşanma hikayesi... Baba Kramer oğlunun velayetini almıştır ancak onun işkolikliği çocuğuna vakit ayırmasına engel olur. Bunun farkına varıp çocuğunu "tanımaya" başladığı an Anne Kramer, oğlunun velayetini almak için savaşmaya başlar. Babanın oğlu için uğraşı ve annenin ortaya koyduğu savaş çocuğu da kararsız bırakır. Bir de Meryl Streep ve Dustin Hoffman gibi bir olağanüstü performans gösteren anne-baba varsa işin içinde bu filmi liste dışı bırakmak olmazdı.



Mrs. Doubtfire (1993)

Birçoğmuz Robin Willams'ın dadı kılığına girdiği bu filmi hatırlıyordur ancak babalar günü münasebetiyle bir kere daha onu ve filmi anmış olalım. Tabi ki konu yine boşanma. Kocanın sorumsuzlukları sebebiyle ondan ayrılan kadın, üç çocuğunun da velayetini alır. Çocukları ile çok kısıtlı görüşme imkanına sahip olan adam, Mrs. Doubtfire kılığında dadı olarak işe alınır ve bu sayede her gün çocukları ile vakit geçirmektedir. Bir eş olarak sorumsuz gibi görünen Robin Willams aksine Mrs. Doubtfire, evin her şeyi ile ilgilenir. Ancak bu saklambaç sonsuza kadar devam etmeyecektir.





Leon (1994)

Sakın Leon'un babalar gününe uygun olmadığını düşünmeyin, kan bağı olmadan da bir kız baba sahibi olabilir. 12 yaşındaki Matilda, üvey annesi ile rezil bir yaşam sürmektedir. Gerçek babası ise torbacının tekidir. Kötü de olsa küçük bir kızın ailesi vardır ve onlar da katledilince neredeyse bir başına kalacakken Leon'un kapısını çalması ile bütün hayatı değişir. Türkçe'ye "Sevginin Gücü" olarak çevrilmesinin sebebi de zaten bu sonradan oluşan "baba-kız" bağı yüzündendir.





Life is Beautiful (1997)

II.Dünya Savaşı'nda Yahudilerin gönderildiği toplama kamplarında geçen hikayeler her halde sinemanın tarihsel olarak en çok işlediği konuları oluşturur. Ancak şu ana kadar hiç kimse Guido'nun oğluna yaptığı gibi orayı bir "oyun parkı"na çevirememiştir. Oğlunun kötü etkilenmemesi için her türlü zorluğu bir oyuna çeviren babanın hikayesini bu listeye sokmamak elde değil.







AHMET TOĞAÇ