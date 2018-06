Babamın Ceketi, uzun ön hazırlık sonunda motor dedi.

Profesyonel bir teknik ekiple yola çıkan Hann Medya’nın yeni projesi Babamın Ceketi, Türk sinemasında son dönemin en iddialı yapımlarından biri olmaya aday. Müfit Can Saçıntı’nın yönettiği, Yeşilçam tadındaki filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı, Ayşen Gruda, Suat Sungur, Mert Turak, Erkan Can, Yalçın Menteş, Elif Nur Kerkük gibi isimler paylaşıyor. Filmin görüntü yönetmenliğini iseHayk Kirakosyan üstleniyor.

Çekim için özel prodüksiyonlu davullu zurnalı düğün yapılacak. Müfit Can Saçıntı, Babamın Ceketi için; “Her şeyin değerinin parayla ölçüldüğü dünyada aslında en değerli şeyin sevmek, sevilmek, aile ve dostluk olduğunu anlatan bir film” dedi. Babamın Ceketi, sonbaharda beyazperdede olacak.