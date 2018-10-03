‘Babamın Ceketi’nin galası yapıldı

Filmde yönetmenliğinin yanı sıra başrolde de yer alan Müfit Can Saçıntı, gala da film hakkında açıklamalar yaptı. “Baba oğul çatışmasını anlatan bir film oldu” diyen Saçıntı, “En çok vermek istediğimiz mesaj da ‘Dürüstlük en büyük servettir kavramını bozup Dürüstlük en büyük kerizliktir kavramı’ yapanlara mesaj vermek” dedi.

Ayşen Gruda

Tecrübeli sanatçı Ayşen Gruda “Filmde beni etkileyen senaryosu oldu” dedi. Ülke gündemini çok yakın takipçisi olduğunu belirten Gruda, “Saraydan teklif gelirse seve seve başdanışman olmak isterim” dedi.

Erkan Can

Filmde önemli karaktere imza atan Erkan Can ”Kuşak çatışması mı deriz, eskiyle yenini çatışması mı deriz. Filmin ana omurgası bu. Bunun üzerinden komediyle bir sürü problemin altını çiziyoruz. Naif bir film oldu eski değerlerimizi hatırlatan, nostaljik, unuttuklarımızı hatırlatan film oldu” dedi.

Mert Turak

Sözü alan başrol oyuncularından Mert Turak, “2014 yılından beri bir sinema filminde rol almak nasip olmamıştı. Müfit abiyi çok seviyorum, hayat duruşu, bilgisi, yeteneği her özelliğine bayılıyorum. Filmde de başıma gelenler gerçek hayata başıma geldi. Aslında kendimi oynadım. Çok güzel, sıcak bir aile hikayesi çektik. Gişesi bol olsun inşallah” dedi.

Elif Nur Kerkük

Filmde rol alan diğer bir isim Elif Nur Kerkük, “Bir komedi filmi ama içinde bir o kadar da dram içeren bir film. Filmi ilk Adana Film Festivalinde izledim çok sıcak samimi bir film oldu. Rol arkadaşlarım da yetenekleriyle, işe olan saygılarıyla ortaya çok güzel bir iş çıkmasını sağladı” dedi.

“Babamın Ceketi” filmi, hikayesi kadar zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor

Ayşen Gruda, Suat Sungur ve Yalçın Menteş gibi usta isimlerin yer aldığı kadroda, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturan Müfit Can Saçıntı’nın yanı sıra Mert Turak, Erkan Can, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Babamın Ceketi, 5 Ekim'de sevenleriyle buluşacak…