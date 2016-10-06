6 Ekim 2016 11:13 Babası, Millie Brown için ajanslardan para istiyor Stranger Things dizisiyle ünlü olan millie Bobby Brown'un babası Robert Brown, kızını temsil etmesi için ajanslardan 100 bin dolar poara istedi.

Çocuk yıldızların aileleri, ciddi miktarda para kazanıyor uzun bir süredir. Ancak 2016'nın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Stranger Things'in çocuk yıldızı Millie Bobby Brown'un babası, bu kazancı başka bir boyuta taşıdı. Millie Bobby Brown, üstün yetenekli Eleven isimli bir karakteri oynadığı Stranger Things isimli Netflix dizisiyle tanınmış ve Emmy Ödülleri'nde rol arkadaşlarıyla beraber ödül töreni öncesi sahneye çıkıp şarkı bile söylemişti. Bu popülerlik, ailenin iştahını kabartmış olacak ki oyuncunun babası Robert Brown, menajerlerden şaşırtıcı bir istekte bulundu.





12 yaşındaki Brown, Stranger Things ile birlikte yılın belki de en çok koşulan isimlerden birisi oldu. Yeteneği, diziyi belki de daha da ilgi çekici kıldı. Brown'un bu başarısı, babası Robert Brown'un iştahını kabartmış gibi görünüyor. Robert Brown, kızını temsil etmek isteyen ajanslardan oldukça farklı bir istekte bulundu. Beş farklı ajans kaynaklarına göre baba Brown, ajanslar ile yaptığı görüşmelerde büyük bir nakit ödeme talep ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Öyle ki istediği meblağ tam olarak 100 bin dolar.







Sektörün işleyişine ters olmakla ve yasadışı kabul edilebilirliği de yüksek olmakla birlikte bir kaynak bunu alışılmadık olarak nitelendiriliyor. Ajanslar genellikle oyuncuyu kabul ettirdiği işlerden ABD'de yüzde 10 komisyon alıyor. Ajansın peşinen böyle bir ödeme yapması ise, henüz karşılaşılmamış bir durum. Brown ailesine yakın bir kaynak ise durumu "sektörle alakası olmayan bir kişinin beklenti içine girmesi" olarak yorumluyor. Millie'nin menajeri Affirmative Entertainment'tan Melanie green ise müşterisinin babasının böyle bir istekte bulunmadığını söyledi.







Emmy Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu hafta sonu boyunca Los Angeles'ta popüler bir figür olarak karşımızdaydı Millie Brown. Birçok ajans partisinde Millie ve Robert birlikte görüntülenmişti. Emmy Ödülleri bopyunca da gözler hem Stranger Things'teki rol arkadaşlarıyla birlikte söylediği Uptown Funk isimli şarkıyla şovu başlatmış, hem de biraz da Jimmy Kimmel'ın yardımıyla yine ekip üyeleriyle birlikte izleyicilere sandviç dağıtmıştı.





Brown ailesi aslında birçok çocuk oyunun yüzleştiği sorunları ortaya koyuyor. robert Brown İngiltere'de bir emlakçı ve yakın zamanda verdiği bir röportajda, kızının oyunculuk kariyerini güvence altına almasına yardım edebilmek için oldukça yüklü bir finansal kaynaktan fedakarlık ettiğini belirtmişti. Ailenin Daily Mail'e verdiği röportaja göre, Robert eşi ve dört çocuğundan ikisini İngiltere'den Florida'ya taşımak zorunda kaldığını ama para bitince Millie ve ailesi amcalarından biriyle yaşamaya başlamış. Baba bu durumdan "oldukça zordu." diyerek bahsediyor.





Millie'nin menajeri Greene ise aileye bu süreçte maddi destekte bulunmuş. Daha sonra Millie, NCIS ve Modern Family gibi dizilerde küçük roller almaya başlamış. Ta ki, gerçek çıkışını yaptığı Stranger Things'e kadar. Röportajda Robert, "Millie'nin kendisini baskı altında hissetmemesi çok önemli. O bir çocuk ve ödevleri, dersleri var. Geri kalan her şet onun için bonus." ifadelerini kullandı.