Çocuk yıldızların aileleri, ciddi miktarda para kazanıyor uzun bir süredir. Ancak 2016'nın en çok konuşulan dizilerinden biri olan Stranger Things'in çocuk yıldızı Millie Bobby Brown'un babası, bu kazancı başka bir boyuta taşıdı. Millie Bobby Brown, üstün yetenekli Eleven isimli bir karakteri oynadığı Stranger Things isimli Netflix dizisiyle tanınmış ve Emmy Ödülleri'nde rol arkadaşlarıyla beraber ödül töreni öncesi sahneye çıkıp şarkı bile söylemişti. Bu popülerlik, ailenin iştahını kabartmış olacak ki oyuncunun babası Robert Brown, menajerlerden şaşırtıcı bir istekte bulundu.
6 Ekim 2016 11:13
Babası, Millie Brown için ajanslardan para istiyor
Stranger Things dizisiyle ünlü olan millie Bobby Brown'un babası Robert Brown, kızını temsil etmesi için ajanslardan 100 bin dolar poara istedi.
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