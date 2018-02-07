Bad Samaritan'dan korku dolu ilk fragman geldi!

David Tennant’ın başrolünde olduğu filmin kadrosunda Robert Sheehan, Carlito Olivero, Kerry Condon, Lisa Brenner, Hannah Barefoot ve Jacqueline Byers gibi oyuncular yer alıyor. Dean Devlin filmin yönetmenliğini üstlenirken, senaryo Brandon Boyce’a ait. Filmin müziklerini ise 2 Emmy ödüllü besteci Joseph LoDuca yapıyor.

Sean Falco isimli bir vale (Robert Sheehan), zengin müşterilerin evlerini soymak için zekice bir sahtekarlık geliştirir. İşler, yanlış müşteriye (David Tennant) çattığında kötüye gitmeye başlar. Sean, soymak için gittiği evde esir tutulan bir kadına rastlar. Hapse girmekten korktuğu için kadını orada bırakır ve polise haber verir. Polis adamın evini arar fakat hiçbir şey bulamaz. Şimdi ise Sean, kendisinden intikam almak isteyen müşteriden kaçmalı ve adamın evinde esir kalan kadını kurtarmalıdır.

“Bad Samaritan”ın Amerika’da 30 Mart’ta vizyona girmesi bekleniyor.