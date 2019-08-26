Bu yılki festivalde Festival Scope ile ortaklaşa gerçekleşecek proje kapsamında Boğaziçi Film Festivali’nde gösterilecek filmler ile Bosphorus Film Lab’te yer alacak projeler uluslararası sinema profesyonelleriyle buluşacak.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran 11 filmin değerlendirildiği Kurul'da, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, 92'nci Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 13 kişilik seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

26 Ağustos 2019 11:10 'Bağlılık Aslı' Türkiye'nin Oscar adayı oldu Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Aslı" filmi, Türkiye'nin 92'nci Oscar adayı olarak belirlendi.

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