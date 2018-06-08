8 Haziran 2018 09:58 Bak Şu Bücüre geliyor! BKM'nin yeni yapımlarından Bak Şu Bücüre'nin çekimleri başladı





Levent Kırca ile Oya Başar’ın oğlu Umut Kırca, ikinci uzun metraj filmi Bak Şu Bücüre için kolları sıvadı.2016 yapımlı El Değmemiş Aşk filmiyle ilk yönetmenlik denemesini yapmış olan Umut Kırca, kadrosunda Seçkin Özdemir, Taner Barlas, Seren Şirince, Durul Bazan, Hamdi Kahraman ve Ali Razı Tanyeli'nin bulunduğu Bak Şu Bücüre için kolları sıvadı.

Film, küçük siber uzman Umut’un ailesini bulmaya çalışırken İstanbul’u birbirine katmasını konu alacak.İftarlık Gazoz, Bizim Köyün Şarkısı gibi yapımlarda da rol alan ve Güldüy Güldüy Show programı oyuncularından olan Berat Efe Parlar, Bak Şu Bücüre'de Umut'u canlandırıyor.