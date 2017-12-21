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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Aralık 2017 10:00

'Bakın ne kadar da seksiyim'

Zoe Saldana, Gamora'ya dönüştü.

Ünlü oyuncu Zoe Saldana, Avengers: Infinity War filmi için yeniden makyaj koltuğuna oturdu ve yeşil savaşçı Gamora karakterine büründü.


39 yaşındaki aktris makyaj odasında çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından paylaşmayı ihmal etmedi. Saldana'nın "Bakın ne kadar da seksi görünüyorum" notuyla paylaştığı bu fotoğraflar binlerce beğeni aldı.


Zoe Saldana, daha önce yaptığı açıklamada filmle ilgili ipucu vermekten kaçınmış ancak bizleri pek çok sürprizin beklediğini söylemişti.


Üç oğlu olan Saldana, çocuklarının, yeşil ten rengi nedeniyle Gamora'nın Hulk ile bir bağı olduğunu düşündüklerini ve kendisine "anne Hulk" dediklerini anlatmıştı.


Öte yandan Gamora karakterinin biyomekanik kız kardeşi Nebula'ya hayat veren oyuncu Karen Gillan da Eylül ayında sosyal medya hesabından bir video paylaşmış ve Nebula'nın makyaj sürecini gözler önüne sermişti.


Tüm Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya geleceği Avengers: Infinity War filminin yönetmenliğini Anthony Russo ve Joe Russo kardeşler üstleniyor.

Avengers: Infinity War, 27 Nisan 2018'de vizyona girecek.

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