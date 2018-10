Barbie için gözler Margot Robie’de

Son olarak Ben, Tonya filmindeki performansı ile ilk Oscar adaylığını kazanan güzel yıldız Margot Robie, komedi türündeki fantastik filmde küçük kızların sevgili oyuncağı Barbie'yi beyaz perdede canlandıracak. The Hollywood Reporter'da yer alan habere göre, filmin yapımın üstlenen Warner Bros.'a, Barbie'nin yaratıcısı olan oyuncak firması Mattel de yapımcı olarak destek verecek. Robbie'nin hali hazırda yapım aşamasındaki diğer projeleri ise;Dreamland,The Lego Movie 2: The Second Part,Once Upon a Time in Hollywood, Birds of Prey, Suicide Squad 2veRuin.

Enchanted tarzında yarı-animasyon yarı gerçekçi çekilecek olan Barbie filminin başrolü için daha önceden düşünülen isimler Trainwreck ile bir anda tanınmaya başlayan, komedinin sevilen kadını Amy Schumer ve Akademi ödüllü oyuncu Anne Hathaway olmuştu.

Barbie, yaşadığı dünyanın koşullarına uymayan bir kadındır. Yaşadığı dünyanın "mükemmel kadın" imajına uzak olduğunu farkeden Barbie, yaşadığı fantastik dünyadan dışlanır ve kimsenin iletişim kurmak istemediği biri halini alır. Uyum sağlayabileceği bir dünya bulma umuduyla bizim yaşadığımız gerçek dünyaya bir yolculuğa çıkar. Bu yeni dünyada, onu kendi evinde dışlanmış kılan farklılıkları, onu özel kılan avantajlara dönüşür.

Barbie bugüne dek prensesten denizkızına, avukattan film yıldızına 150'den fazla kariyeri üstlendi.Dünyanın en popüler oyuncak bebeği, değerli deneyimler kazandı ve hayranlarına modern bir kadın için her şeyin mümkün olduğunu gösterdi. Şimdi de sırada kendini olduğu gibi sevmek var!