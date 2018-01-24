24 Ocak 2018 10:00 Barış Atay Demet Akbağ'a isyan etti! Barış Atay'ın oynadığı Sadece Diktatör oyununun Ankara'da yasaklanması üzere Barış Atay Demet Akbağ'a seslendi.

Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği Sadece Dikdatör oyunu Artvin'de, ardından İstanbul Kadıköy'de ve son olarak da Ankara'da yasaklandı. 'Sadece Diktatör' oyunu, süresiz olarak yasakladı. Valilik kararında, yasaklamaya gerekçe olarak "huzur ve güvenliğin sağlanması" gösterildi.

Bu duruma hiçbir tepki göstermeyen Demet Akbağ'a kişisel twitter hesabından eleştiren Barış Atay oyuncu hakkında şu sözleri kullandı: ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı. Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde, benim içinde olduğum, sinema, sinevizyon, sergi, söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...''