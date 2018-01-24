Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ocak 2018 10:00

Barış Atay Demet Akbağ'a isyan etti!

Barış Atay'ın oynadığı Sadece Diktatör oyununun Ankara'da yasaklanması üzere Barış Atay Demet Akbağ'a seslendi.

Onur Orhan'ın yazdığı, Caner Erdem'in yönettiği ve Barış Atay'ın sahnelediği Sadece Dikdatör oyunu Artvin'de, ardından İstanbul Kadıköy'de ve son olarak da Ankara'da yasaklandı. 'Sadece Diktatör' oyunu, süresiz olarak yasakladı. Valilik kararında, yasaklamaya gerekçe olarak "huzur ve güvenliğin sağlanması" gösterildi.


Bu duruma hiçbir tepki göstermeyen Demet Akbağ'a kişisel twitter hesabından eleştiren Barış Atay oyuncu hakkında şu sözleri kullandı: ''Bugün; Ankara valiliği, oynadığım oyunu yasakladı. Onunla yetinmedi, Ankara sınırları içerisinde, benim içinde olduğum, sinema, sinevizyon, sergi, söyleşi vb her şeyi süresiz yasakladı. Kurucu üyelerinden biri olduğum sendikanın başkanısınız ya! Haberdar olmak istersiniz...''

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir