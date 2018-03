Barış derneğinden çocuk tecavüzüne

Daha önce oyunculuk da yapmış, Peace One Day isimli bir derneğin kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenen İngiliz aktivist Jeremy Gilley, çocuk tecavüzü suçlamasıyla tutuklandı.





Jeremy Gilley, Peace One Day derneği aracılığıyla birçok ünlüyle iletişime geçip çalışma fırsatı da bulmuş. Angelina Jolie, Jude Law, Sir Elton John ve Birleşmiş Milletler Eski Sekreteri Kofi Annan gibi birçok isimle ortak çalışmalar yürütmüş. Bu çalışmaların tamamı Peace One Day isimli, dünya barışı adına çalışmalar yapan dernek hakkında yürütülmüş. Hatta Angelina Jolie, derneğin tanıtıldığı bir filmde de yer almış.







Kefaretle serbest bırakıldı

Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen Peace One Day derneği, bu destek sayesinde 21 Eylül’ü dünya çapında ateşkes ve şiddet karşıtlığı günü haline getirmek için çabalıyor. Bu anlamda çalışmalar yürüten kuruluşun internet sitesinde oyuncu Jude Law’dan bir alıntı da yer alıyor. 2009 yılında, derneğin çalışmalarını anlatan The Day After Peace isimli bir belgeselde de Angelina Jolie yer alarak desteğini göstermişti. Gilley ve jolie, birçok kez de birlikte görüntülendi.