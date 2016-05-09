Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Mayıs 2016 11:25

Barış derneğinden çocuk tecavüzüne

Peace One Day'in kurucusu Jeremy Gilley, çocuk tecavüzü suçlamasıyla tutuklandı.

Daha önce oyunculuk da yapmış, Peace One Day isimli bir derneğin kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenen İngiliz aktivist Jeremy Gilley, çocuk tecavüzü suçlamasıyla tutuklandı.

Jeremy Gilley, Peace One Day derneği aracılığıyla birçok ünlüyle iletişime geçip çalışma fırsatı da bulmuş. Angelina Jolie, Jude Law, Sir Elton John ve Birleşmiş Milletler Eski Sekreteri Kofi Annan gibi birçok isimle ortak çalışmalar yürütmüş. Bu çalışmaların tamamı Peace One Day isimli, dünya barışı adına çalışmalar yapan dernek hakkında yürütülmüş. Hatta Angelina Jolie, derneğin tanıtıldığı bir filmde de yer almış.


Kefaretle serbest bırakıldı



47 yaşındaki aktör, Cinsel İstismar ve Çocuk İstismarı birimlerinden memurlarca göz altına alınmış. Kendisiyle ilgili ihbar, 16 Nisan tarihinde yapılmış. Avukatı Paul Morris, yaptığı açıklamada müvekkilinin şokta ve üzgün olduğunu belirterek Gilley’in suçsuzluğunun kanıtlanacağıyla ilgili herhangi bir şüphesinin bulunmadığını belirtmiş.


Birleşmiş Milletler tarafından da desteklenen Peace One Day derneği, bu destek sayesinde 21 Eylül’ü dünya çapında ateşkes ve şiddet karşıtlığı günü haline getirmek için çabalıyor. Bu anlamda çalışmalar yürüten kuruluşun internet sitesinde oyuncu Jude Law’dan bir alıntı da yer alıyor. 2009 yılında, derneğin çalışmalarını anlatan The Day After Peace isimli bir belgeselde de Angelina Jolie yer alarak desteğini göstermişti. Gilley ve jolie, birçok kez de birlikte görüntülendi.


28 Nisan’da evinde tutuklanan 47 yaşındaki Jeremy Gilley, kefaretle serbest bırakılmış. Ancak kendisi hakkında soruşturma devam edecek.

Yorumlar

  • insanların sıfatları iç dünyasını yansıtır. yani bir insanın sıfatına bakınca nasıl bir insan olduğunu anlamak, yada halk arasında denildiği gibi ben adamın suratuna bakınca ne mal olduğunu anlarım sözlerinde kastedilenler aslında hiçde boş değildi. pedofilililer veya sübyancılar bunlar gülümsemerinden tutunda saç tarama şekilllerine, mimiklerine ve daha bir çok yönden birbirlerine benzerler. bu adamda işin gerçeğii hiçde düzgün bi halta benzemiyor.

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

Vizyondaki Filmler

Vizyondaki yeni filmler
Vizyondaki eski filmler

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Son Haberler

Tüm haberler için tıklayın
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir