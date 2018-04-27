Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Nisan 2018 16:46

Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!

5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.


Yönetmen Selim Evci'nin direktörlüğünde, Filmoteca de Catalunya'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek festival, Barselona Başkonsolosluğu'nun da katkılarıyla düzenleniyor.5-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde, bir Masterclass düzenleyecek olan fotoğrafçı/senarist Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71.Cannes Film Festivali'nde yarışacak olan Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konukları olacaklar.


Festivalde izlenecek filmler şöyle:

Seren Yüce -Rüzgarda Salınan Nilüfer

Mustafa Kara - Kalandar Soğuğu

Fikret Reyhan -Sarı Sıcak

Onur Saylak - Daha

Tolga Karaçelik - Sarmaşık

Senem Tüzen - Ana Yurdu

Mehmet Eryılmaz - Misafir

Selim Evci -Saklı


12 gün sürecek festival Barselona’da merakla beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Kış Uykusu
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir