27 Nisan 2018 16:46 Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor! 5-17 Mayıs tarihlerinde bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Barselona Türk Filmleri Festivali, Nuri Bilge Ceylan’ın Kış Uykusu filmi ile açılacak.

Yönetmen Selim Evci'nin direktörlüğünde, Filmoteca de Catalunya'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek festival, Barselona Başkonsolosluğu'nun da katkılarıyla düzenleniyor.5-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde, bir Masterclass düzenleyecek olan fotoğrafçı/senarist Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71.Cannes Film Festivali'nde yarışacak olan Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konukları olacaklar.

Festivalde izlenecek filmler şöyle:

Seren Yüce -Rüzgarda Salınan Nilüfer

Mustafa Kara - Kalandar Soğuğu

Fikret Reyhan -Sarı Sıcak

Onur Saylak - Daha

Tolga Karaçelik - Sarmaşık

Senem Tüzen - Ana Yurdu

Mehmet Eryılmaz - Misafir

Selim Evci -Saklı

12 gün sürecek festival Barselona’da merakla beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.