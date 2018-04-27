Barselona Türk Filmleri Festivali başlıyor!

Yönetmen Selim Evci'nin direktörlüğünde, Filmoteca de Catalunya'nın ev sahipliğinde ilk kez gerçekleşecek festival, Barselona Başkonsolosluğu'nun da katkılarıyla düzenleniyor.5-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde, bir Masterclass düzenleyecek olan fotoğrafçı/senarist Ebru Ceylan ve son filmi Ahlat Ağacı ile 71.Cannes Film Festivali'nde yarışacak olan Nuri Bilge Ceylan, Cannes öncesi Barselona Türk Filmleri Festivali'nin konukları olacaklar.
Festivalde izlenecek filmler şöyle:
Seren Yüce -Rüzgarda Salınan Nilüfer
Mustafa Kara - Kalandar Soğuğu
Fikret Reyhan -Sarı Sıcak
Onur Saylak - Daha
Tolga Karaçelik - Sarmaşık
Senem Tüzen - Ana Yurdu
Mehmet Eryılmaz - Misafir
Selim Evci -Saklı
12 gün sürecek festival Barselona’da merakla beklenen etkinlikler arasında yer alıyor.