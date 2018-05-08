Barselona Türk Filmleri Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan rüzgarı!





Bu yıl ilk kez düzenlenmekte olan Barselona Türk Filmleri Festivali, fotoğrafçı/senarist Ebru Ceylan’ın masterclass’ı ve yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın sunumuyla gerçekleşen Kış Uykusu filminin gösterimiyle geçtiğimiz günlerde başladı.

17 Mayıs’a kadar devam edecek olan festivalde, Seren Yüce’den Rüzgarda Salınan Nilüfer, Mustafa Kara’dan Kalandar Soğuğu, Fikret Reyhan’dan Sarı Sıcak, Onur Saylak’dan Daha, Tolga Karaçelik’den Sarmaşık, Senem Tüzen’den Ana Yurdu, Mehmet Eryılmaz’dan Misafir ve Selim Evci’den Saklı adlı filmler gösterilecek.