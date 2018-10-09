Başak Parlak’tan sürpriz!

Yılın iddialı komedi filmlerinden olan 'Bebek Geliyorum Demez' sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. 26 Ekim'de vizyona girecek olan filmin ilk fragmanı yayınlandı.

Kurumsal hayattan kurtulup başarılı bir yazar olmak isteyen Beste’nin hiç beklemediği bir anda hamile olduğunu öğrenmesiyle, bu küçük sürprizin eşi Alper ile ilişkisini ve yakınlarının hayatını nasıl etkilediğini keyifli bir dille anlatan filmde başrolleri Başak Parlak ve Ali İl paylaşıyor.

Yönetmenliğini Hakan Cigaoğlu’nun yaptığı filmin yapımcılığını Ali Adnan Özgür, Hasan Baran, Hasan Kesici ve Tümay Özokur’un üstleniyor. Filmde Başak Parlak ve Ali ile Cezmi Baskın, Seray Gözler, Mehmet Ali Kaptanlar, Sema Atalay, Nazlı Tosunoğlu, Bahtiyar Engin, Melih Selçuk, Feride Çetin, Yüsra Geyik, Serkan Acay, Zeynep Girgin, Adil Çelebi ve Erkan Can eşlik ediyor.