9 Ekim 2018 13:43 Başka Sinema Ayvalık Film Festivali devam ediyor Kariyo & Ababay Vakfı ana sponsorluğunda gerçekleşen Başka Sinema Ayvalık Film Festivali 3. gününe her gün olduğu gibi üniversite öğrencileri için düzenlenen atölye ile başladı.

Gelecek Uzun Sürer, Zer ve Sonbahar başta olmak üzere pek çok başarılı filmin kurgusunda imzası bulunan Thomas Balkenhol filmlerinden videolar kullanarak öğrenciler için ders niteliğinde bir atölye düzenledi ve öğrencilere “Kurgu masal gibidir. Bir varmış, bir yokmuş, bir köy varmış. Köy meydanında da bir çeşme varmış… Kurgu da böyledir. Masallardaki gibi yan yana koyarsınız. Kız ile oğlanın bir aşk hikâyesi yaşayacağını sezmeye başlarsınız. Parçalardan bütünü elde edersiniz,” diyerek kurguya bakış açısını aktardı.

Rudiger Süchsland Caligari’den Hitler’e adlı ilk belgesel filminin ardından çektiği ikinci belgeseli Hitler’in Hollywood’u (Hitler’s Hollywood) gösterimi sonrası izleyicilerle bir araya geldi. Süchsland, filmiyle ilgili olarak “Esasında elimdeki malzemeyle 10’dan fazla film çekerdim ancak filmi yaparken benim için önemli olan soru şuydu; Almanlar savaşın kaybedildiğinin son derece açık ve net olarak ortada olduğu dönemde neden hala daha da büyük bir şiddetle savaşıyorlardı, hatta intihar ediyorlardı? Almanların bütün bu dönem boyunca hayalle gerçek arasındaki bağlantıyı kaybettiklerini ve göremediklerini düşünüyorum. Ben bunu kendi yorumumla anlatmayı tercih ettim ve bu yüzden filmimi de kendim seslendirdim,” dedi.

Çocuklar için düzenlenen atölyede bu kez Ayvalık’ın Zeytin Çekirdekleri grubundan çocuklar belki de geleceğin sinemacıları ilk kez hayal güçlerinden yola çıkarak yazdıkları hikayelerini, hazırladıkları maket cep projeksiyonundan izlediler.

Festival programında yer alan iki müzik belgeseli; Oscar Ödüllü belgeselci Kevin McDonald’ın yönettiği erken yaşta ani bir şekilde ölen Whitney Houston’ın hayatını konu alan Whitneyve Roger Appleton’ın yönettiği John Lennon’ın hayatını konu alan Lennon’ı Ararken (Looking For Lennon) filmlerinden yola çıkarak düzenlenen İkonlar Çağına Veda başlıklı bir söyleşi düzenlendi. Söyleşinin konuşmacıları Yeşim Tabak ve Çiğdem Öztürk; iki film arasındaki paralellikler, 20. yüzyılda pop ikonlarının üstlendiği kültürel işlev ve özellikle pop ikonu kavramının içinde yaşadığımız çağdaki sosyal ve politik olaylardan bağımsız ele alınamayacağından bahsettiler.

Yol Kenarı filminin Vural Sineması’nda gerçekleşen gösteriminin ardından filmin yönetmeni Tayfun Pirselimoğlu, oyuncuları Taner Birsel ve Rıza Akın’ın yanı sıra usta görüntü yönetmeni Andreas Sinanos izleyicilerle bir araya geldi. Pirselimoğlu filminin çıkış noktasına dair; “Sahiden kıyamete gittiğimize dair bir inancım var dünyanın durumuyla alakalı. Aslında neyse onu anlatmaya çalıştım. Kıyamet alametlerinin bir arada yaşandığına dair bir inancım var, dibe vuracağımızı düşünüyorum. Zamanı ve yeri belli değil ama hepimizin aşina olduğu bir şeylere işaret ediyor film. Dünyanın bugününe dair resim çizmeye çalıştım.” dedi.

Filmin görüntü yönetmeni Andreas Sinanos bu filmde olduğu ve bu ekiple çalıştığı için mutluluğunu dile getirirken oyuncu Rıza Akın, Ayvalık seyircisinin ilgisine olan mutluluğunu dile getirerek söze başladı ve şöyle devam etti: “Hepimizin yarına dair aynı kaygıları paylaştığını düşünüyorum, keşke bu kaygıyı daha yaygın hisseden bir toplum olabilsek.”

Taner Birsel ise; “Açıkçası bu bir yönetmen filmi ve oyuncular dramatik bir aksiyon içinde değiller. Tayfun’un sinema dilini bozmamak için öyle oynadık. Sanki bütün kadro Tayfun’un bilinçaltına yerleşmiş, onu anlamış gibi oynuyor. Bu durum da Tayfun’un başarısı. Alışık olduğumuz seyir psikolojisi dışında bir seyir terbiyesi istediği kesin filmin. Kolay çözümlenebilecek, sindirilebilecek bir film değil. İzleyen kişi kendi referanslarıyla yaklaşırsa çok da eğlenebilir, günümüz paradisini izledim ben. Belirsizlik ve gelecek duygusunu yitirmekle ilgili çok güzel bir seyir sunuyor.” dedi.

BAŞKA SİNEMA AYVALIK FİLM FESTİVALİ 9 EKİM PROGRAMI

1986 yılında Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş, ardından da uzun yıllar unutulmuş bir film olan Tekerleme saat 14:30’da Ma’adra Binası’nda izleyicilerle buluşacak. Gösterim sonrası filmin yönetmeni Merlyn Solakhan izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Ma’adra Binası’nda Fatih Özgüven moderatörlüğünde gerçekleşecek Siyah- Beyaz adlı panelde Burak Çevik, Tayfun Pirselimoğlu ve Ahmet Doğu İpek; Türkiye’den Farklı Hikâyeler bölümündeki filmler başta olmak üzere siyah-beyazın hala ya da “yine, yeniden” ne gibi anlamlar taşıdığını konuşacaklar.

Osman Nail Doğan’ın yönettiği, bu yıl Saraybosna Film Festivali’nde prömiyerini yapan Güvercin Hırsızları 17:30’da Vural Sineması’nda izleyicilerle buluşacak. Gösterim sonrasında filmin yönetmeni Osman Nail Doğan, senaristi Samet Doğan, yapımcısı Sinan Sertel ve görüntü yönetmeni Mehmet Başbaşaran seyircilerin sorularını yanıtlayacak.

Vincent van Gogh’un trajik hayatını ve esrarengiz ölümünü, ressamın tablolarının 125 profesyonel ressam tarafından çizilmesiyle anlatan Loving Vincent saat 20:00’daEski Köylü Pazarı‘nda gösterilecek. Filmin yönetmenleri ise Polonyalı ressam ve yönetmen Dorota Kobiela ile 2006 yapımı Oscar Ödüllü animasyon Peter and the Wolf’un yapımcısı Hugh Welchman.