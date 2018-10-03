3 Ekim 2018 09:52 Başka Sinema Ayvalık Film Festivali için geri sayım başladı Ayvalık, bir hafta boyunca sürecek, sinemanın başrolde olduğu Başka Sinema Ayvalık Film Festivali’ne hazır.

Festival boyunca hem yurtiçi hem yurtdışı festivallerinde son dönemde isimleri sıklıkla duyulan 40 film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda söyleşiler, paneller ve atölyeler gerçekleşecek. Film gösterimleri sonrasında yönetmen ve oyuncularının katılımıyla söyleşiler gerçekleşecek.

Festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı. Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından partnerlerle ortak çalışmalar yürüterek görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel projelere ortam, mekân ve kaynak sağlayan Kültür İçin Alan da festivalin en büyük destekçisi.

Festival,5 Ekim akşamı Ayvalık Amfi tiyatro’da düzenlenecek törenin ardından gösterilecek Köpek Dişi,The Lobster ve Kutsal Geyiğin Ölümü filmleriyle son dönemin en kayda değer yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos’un son filmi The Favourite ile başlayacak.

Açılış töreninde festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı (KAV)’nın; sinema alanında yaratıcılığı,öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği ,üretkenliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla vereceği Yılın Yönetmeni Ödülü sahibine takdim edilecek. Emin Alper, Hakan Bıçakçı, Tülin Özen, Fatih Özgüven ve Yeşim Ustaoğlu’ndan oluşan danışma kurulunun son bir yılda çekilen filmlerin yönetmenleri arasından önerdiği dört aday arasından KAV tarafından seçilen yılın yönetmenine vakıf tarafından 100.000 TL paraödülü verilecek. Yılın Yönetmeni Ödülü’nü kazanan yönetmenin filmi 6 Ekim saat 20.30’da Vural Sineması’nda gösterilecek.

Türkiye Sineması 2018: Kuşku ve Sorgulama

Festivalin ilk günü Türkiye Sineması 2018: Kuşku ve Sorgulama bölümünde yer alan, Locarno’dan Jüri Özel Ödülü’nü, geçtiğimiz günlerde ise Adana Film Festivali’nden En İyi Film ödülünü alan Sibel izleyicilerle buluşacak. Filmle Adana Film Festivali’nde En İyi Kadın oyuncu ödülüne layık görülen Damla Sönmez, filmin yönetmenlerinden Çağla Zenciri ve diğer oyuncuları Elit İşcan ve Emin Gürsoy’un da hazır bulunacağı bir de söyleşi gerçekleşecek.

Venedik’te Ufuklar Bölümünde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen, Adana Film Festivali’nde Jüri Özel, Yılmaz Güney, En İyi Görüntü Yönetmeni ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödüllerini alan Mahmut Fazıl Çoşkun imzalı Anons filminin gösterimi 7 Ekim’de yapılacak. Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun, oyuncular Ali Seçkiner Alıcı, Tarhan Karagöz, Murat Kılıç, Şencan Güleryüz ve yapımcılar Halil Kardaş ve Sina Yusufoğlu film gösteriminin ardından Ayvalık’lı izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Yine bu bölümde izleyiciyle buluşacak Sofya Film Festivali En İyi Yönetmen ve İstanbul Film Festivali En İyi İlk Film ödülleri sahibi Güvercin, yönetmen Banu Sıvacı, oyuncu Ruhi Sarı, sanat yönetmeni Tuğba Gül Poyraz ve filmin müziklerini yapan Canset Özge Can’ın katılımıyla gösterilecek.

Bu yıl Saraybosna Film Festivali’nde yarışan Güvercin Hırsızları yönetmen Osman Nail Doğan, görüntü yönetmeni Mehmet Başbaşaran, senarist Samet Doğan ve yapımcı Sinan Sertel’in katılımıyla gösterilecek.

Bu yıl Moskova Film Festivali’nde yarışan Murat Düzgünoğlu yeni filmi Halef’in gösterimi sırasında seyircilerin sorularını oyuncu Baran Şükrü Babacan, yönetmen yardımcısı Aslı Kaygusuz Emek ve senarist Melik Saraçoğlu ile birlikte yanıtlayacak.

Türkiye Sineması 2018: Farklı Hikâyeler

Farklı Hikâyeler adlı bölümde izleyicilerle buluşacak Tayfun Pirselimoğlu yönetmenliğindeki Yol Kenarı’nın gösterimi sonrası yönetmen ve filmin oyuncuları Ercan Kesal, Taner Birsel ve Rıza Akın’ın yanı sıra usta görüntü yönetmeni Andreas Sinanos izleyicilerle bir araya gelecek.

Burak Çevik’in, 68. Berlin Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan ilk uzun metraj filmi Tuzdan Kaide bu bölümün bir diğer filmi. Filmin oyuncuları Nazan Kesal, Reyhan Özdilek, Dila Yumurtacı ve ses tasarımcısı Yalın Özgencil de Ayvalık’a konuk olacak isimlerden.

1986 yılında Berlin Film Festivali'nde gösterilmiş ve geçtiğimiz yıllarda yeniden keşfedilen Tekerleme de Farklı Hikâyeler bölümünde ilk kez Ayvalık’lı izleyicilerle buluşacak.Gösterim sonrası filmin yönetmeni Merlyn Solakhan ve filmin seslerini yapan Thomas Balkenhol izleyicilerin sorularını yanıtlayacak.

Gürcan Keltek festivalde Locarno’da prömiyerini yapan deneysel belgeseli Gulyabani ile izleyicilerle buluşacak bir başka isim. Bölümün son filmi ise Mehmet Güreli imzalı Salah Birsel romanından uyarlama iflah olmaz bir gözlemcinin hikâyesini anlatan Dört Köşeli Üçgen.

Türkiye Sinemasında Farklı Hikâyeler bölümünde siyah-beyaz filmlerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu bölüme özel 9 Ekim Salı günü Ma’adra binasında gerçekleşecek Siyah- Beyaz adlı panelde Burak Çevik, Tayfun Pirselimoğlu ve Ahmet Doğu İpek; siyah-beyazın bu filmler için hâlâ ya da “yine, yeniden” ne gibi anlamlar taşıdığını konuşacaklar.

Festivalin kapanışı ise Açıkhavada Sinema bölümünde Cunda Meyda’nında gösterilecek Ali Atay’ın yönetmenliğindeki, Ahmet Mümtaz Taylan, Sarp Apak, Doğu Demirkol, İrem Sak, Alper Kul, Özgür Emre Yıldırım, Mehmet Özgür, Meltem Kaptan ve Feyyaz Yiğit’ten oluşan geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ölümlü Dünya filmi ile yapılacak.

Sinema yazarı ve yönetmen Rüdiger Süchsland’a Ayvalık’a Geliyor

Rudiger Süchsland Caligari’den Hitler’e adlı ilk belgesel filminin ardından çektiği ikinci belgeseli Hitler’in Hollywood’u (Hitler’s Hollywood) filmi ile Ayvalık’a gelecek. Belgeselinde 1933-1945 yılları arasında Hitler Almanya’sında çekilmiş filmlerle ilgili titiz bir inceleme yapan Süchsland, Fatih Özgüven ile, Hitler’in propaganda bakanı Goebbels’in hayalindeki Nazi Hollywood’u ve o dönemde çekilen filmler üzerine konuşacak. Söyleşi 7 Ekim Pazar günü filmin gösteriminin ardından Ma’adra Binas’ında gerçekleşecek.

İkonlar Çağına Veda

Festival programında iki müzik belgeseli yer alıyor. Bu belgesellerden ilki Oscar Ödüllü belgeselci Kevin McDonald’ın yönettiği erken yaşta ani bir şekilde ölen Whitney Houston’ın hayatını konu alan Whitney, diğeri ise Roger Appleton’ın yönettiği John Lennon’ın hayatını konu alan Lennon’ı Ararken (Looking For Lennon). Bu belgesellerden yola çıkılarak İkonlar Çağına Veda başlıklı bir söyleşide Yeşim Tabak ve Çiğdem Öztürk 20. yüzyılda pop ikonlarının üstlendiği kültürel işlev ve pop ikonu kavramının eridiği günümüzde şöhretin değişen anlamı üzerine bir sohbet gerçekleştircekler. Söyleşi 8 Ekim Pazartesi günü Ma’adra Binası’nda olacak.

Başka Kadınlar

Festival programında ayrıca Sebatián Lelio’nun yönettiği Muhteşem Kadın (A Fantastic Woman) ve Sean Baker’in yönettiği The Florida Project filmleri Başka Kadınlar bölümünde gösterilecek. Kadın kimliği, toplumdaki kadın algısı ve “makbul” birey tarifi üzerinden Sibel filmiyle bağlantılı olan bu filmler festival kapsamında bir panel çerçevesinde ele alınacak. Toplumdan dışlanmış, ötekileştirilmiş “başka” kadın karakterlerin başrolde olduğu bu filmlerle bağlantılı 6 Ekim saat 16.15’te yapılacak panelin konuşmacıları Dr. Öğr. Üyesi Dilek Tunalı (Dokuz Eylül Üniversitesi), Prof. Dr. Lale Kabadayı (Ege Üniversitesi) ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Özkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi).