Başka Sinema Ayvalık Film Festivali izleyiciyle buluşmaya hazır

“Bize Her Gün Festival” diyerek yola çıkan Başka Sinema, 5. yılında kendi festivalini düzenliyor.

Festival boyunca dünyadan ve Türkiye’den 40’ın üzerinde film sinemaseverlerle buluşacak, aynı zamanda söyleşiler, paneller, atölyeler çocuklara ve üniversite öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleşecek. Başrolde sinemanın olacağı festivalin en büyük amacı; izleyicinin filmler üzerine konuşma ve düşünme alanı açmak. Uluslararası festivallerde ödüller kazanmış, bağımsız sinemanın tanınmış yönetmenlerinin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra Türkiye’den son dönem öne çıkan yapımlar ve sinema klasiklerinin yer alacağı festivalin biletleri yarından (29 Eylül) itibaren biletiva.com üzerinden ve Ayvalık Sanat Fabrikası gişelerinden 10 TL olarak satışa sunulacak. Hafta içi gündüz seansları 65 yaş üstü izleyiciler ve öğrenciler için 5 TL olacak. Biletiva.com'dan satın alınan biletlerden hizmet bedeli tahsil edilmeyecek.

Açılış Töreninde Yılın Yönetmeni Ödülü Verilecek!

Festivalin açılış töreni 5 Ekim akşamı Ayvalık Amfitiyatro’da gerçekleşecek. Açılış töreninde festivalin ana sponsoru Kariyo & Ababay Vakfı (KAV)’nın; sinema alanında yaratıcılığı, öncü ve örnek olmayı, ilham vericiliği , üretkenliği, ulusal ve uluslararası sanatsal başarıyı teşvik amacıyla vereceği “Yılın Yönetmeni Ödülü” sahibine takdim edilecek. Emin Alper, Hakan Bıçakçı, Tülin Özen, Fatih Özgüven ve Yeşim Ustaoğlu’ndan oluşan danışma kurulunun son bir yılda çekilen filmler arasından önerdiği dört aday arasından KAV tarafından seçilecek yılın yönetmenine vakıf tarafından 100.000 TL para ödülü verilecek.

Festivalin açılış filmi ise; Köpek Dişi, The Lobster ve Kutsal Geyiğin Ölümü filmleriyle son dönemin en kayda değer yönetmenlerinden olan Yorgos Lanthimos’un son filmi Sarayın Gözdesi /The Favourite olacak. 18. yüzyıl İngiltere’sinde Kraliçe Anne döneminde yaşanan olayları konu alan filmin başrollerinde Olivia Colman, Rachel Weisz ve Emma Stone yer alıyor. Colman filmdeki rolüyle Venedik Film Festivali’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı, film de Jüri Büyük Ödülü’ne layık görüldü.