Başları dertten kurtulmuyor!

“Çakallarla Dans”ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun başı dertten kurtulmuyor… “Çakallarla Dans 5” filminde bu kez sürpriz bir şekilde cezaevinden çıkan 4 çakalın sürpriz dolu maceraları kaldığı yerden devam ediyor.

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği filmin başrol oyuncularından Şevket Çoruh, “Ya cezaevine giriyoruz, ya cezaevinden çıkıyoruz. Kelepçeye alıştık. Ama bu kez cezamız çok ağır” dedi…

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.