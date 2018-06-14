Başrolde Ewan McGregor!



Stanley Kubrick imzalı, korku edebiyatı yazarı Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanan 1980 yapımı korku filmi “Cinnet / The Shining”in devam filmi olan “Doctor Sleep”Mike Flanagan imzası taşıyacak. Oyuncu Ewan McGregor ise filmin başrolünü üstlenecek.

“The Shining”te babasının elinden gelecek olan ölümden kıl payı kurtulmayı başaran Danny Torrance, artık büyümüştür. Danny, çocukluk travmalarıyla boğuşurken yorgun düşmüş ve alkol bağımlısı olmuştur. Kendini toparlamak isteyen Danny, psişik güçlerini ölmekte olan hastalara yardım etmek için kullanmaya başlar. Genç bir kızla psişik bir bağ kurduğunda, yetenekli olanları hedef alan korkunç bir grup keşfeder.

“Doctor Sleep” Amerika’da 24 Ocak 2020’de gösterime girecek.