Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
14 Haziran 2018 21:32

Başrolde Ewan McGregor!

The Shining'in merakla beklenen devam filminde başrol belli!


Stanley Kubrick imzalı, korku edebiyatı yazarı Stephen King’in aynı isimli romanından uyarlanan 1980 yapımı korku filmi “Cinnet / The Shining”in devam filmi olan “Doctor Sleep”Mike Flanagan imzası taşıyacak. Oyuncu Ewan McGregor ise filmin başrolünü üstlenecek.


“The Shining”te babasının elinden gelecek olan ölümden kıl payı kurtulmayı başaran Danny Torrance, artık büyümüştür. Danny, çocukluk travmalarıyla boğuşurken yorgun düşmüş ve alkol bağımlısı olmuştur. Kendini toparlamak isteyen Danny, psişik güçlerini ölmekte olan hastalara yardım etmek için kullanmaya başlar. Genç bir kızla psişik bir bağ kurduğunda, yetenekli olanları hedef alan korkunç bir grup keşfeder.


“Doctor Sleep” Amerika’da 24 Ocak 2020’de gösterime girecek.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    The Shining
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir