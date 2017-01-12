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12 Ocak 2017 10:40

Batman v Superman, en kötü film adayı

Batman v Superman: Adaletin Şafağı filmi, yılın en kötü filmlerinin "ödüllendirildiği" Razzie Ödülleri'nde en çok öne çıkan yapım.

2016 yılının en kötü filmlerinden biri olarak adlandırılan Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Oscar gecesinden bir gece önce dağıtılan Razzie Ödülleri'nde zirveyi zorluyor. Alışılmışın dışında bir formatla en iyi adayların değil, en kötü adayların yarıştığı ödül gecesinde Batman v Superman: Adaletin Şafağı filminin nasıl bir sonuç çıkartacağı şimdiden merak konusu. Öyle görünüyor ki Batman ve Superman'in kendilerini Martha dışında kendilerini bir arada tutan bir kişi ya da bir olaya ihtiyacı var!


Altın Böğürtlen Ödülleri -ya da bir diğer ismiyle Razzie Ödülleri- aday adaylarını açıkladı. 23 Ocak'ta adayların açıklanacağı belirtildi. Ödüller geçtiğimiz sene içerisinde izlediğimiz filmlerin "en kötülerine" odaklanıp onlara veriliyor. Batman v Superman: Adaletin Şafağı, şimdilik aday olduğu sekiz dalda birden önde gidiyor. Ben Affleck ve Henry Cavill'in aday olduğu En Kötü Erkek Oyuncu ödülü de dahil olan bu adaylıklarda, filmin performansının nasıl olacağı merak ediliyor.
Razzie Ödülleri'nde her zaman çizgi roman uyarlamalarının bir görünürlüğü vardı, öyle ki geçen sene En Kötü Film Ödülü'nü Fantastik Dörtlü kazanmıştı. Ancak 2017, belki de süper kahramanların, bilim kurgunun ve video oyun uyarlamalarının yılı olabilir. Üçüncü Divergent filmi, altı adaylık sahibili. Assassin's Creed ise beş adaylıkla hemen peşinden geliyor. 2016'nın gişede beklediğini bulamayan filmlerinden Ghostbusters ise En Kötü Senaryo adayı. Jared Leto'nun Joker performansıyla En Kötü Yardımcı Erkek Oyuncu adayı gösterilmesi de, Suicide Squad izleyenlerini pek şaşırtmamış olsa gerek.
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