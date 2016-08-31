Batman v Superman'in kamera arkası da şaşırtıyor

Filmi sevseniz de sevmeseniz de Batman v Superman: Adaletin Şafağı, görsellik açısından oldukça tatmin ediciydi. Görsellik açısından Batman v Superman, bu sene vizyona giren birçok filmden çok daha başarılıydı. Eğer Zack Snyder'in yönetmenliğiyle ilgili öne çıkarılması gereken tek bir şey sorulacaksa bu, bazı kareleri çizgi romandan doğrudan çıkmışcasına planlayabilmesi ve yansıtması olsa gerek. Neredeyse tamamen görsel efektlerle yaratılan bu sahneler, çoğunlukla çizgi romanlardan çok daha başarılı görünüyor.

Batman v Superman filminin görsel efekt çalışmalarından bazıları, internet üzerinden yayınlandı. Bu görüntüler, birçok kamera arkasını ve öncesi-sonrası çekimlerini içeriyor. Zack Snyder yakın zamanda Empire'a Batman v Superman ile ilgili konuşmuş ve şunları söylemişti:









"Batman'i, Superman'e bir cevap olarak kullanmak gerçekten eğlenceliydi, çünkü o hiç etrafta uçup çılgınca davranmıyordu. Batmobile'ie binip onunla yolculuk yapıyor ve kendi Batman işlerinin peşinde kooşuyordu. Bunların hepsini gerçekten yapma imkanına sahiptik. Batman bize bu imkanı verdi. Batman'in pratik katkılarıyla Sperman'in varlığını harika bir deneyim olarak yaşadık."

Fakat yine de, Marslı gibi birçok önemli filmin görsel efektiyle birlikte Batman v Superman'in de görsel efektlerini hazırlayan şirket MPC'nin çalışmalarını fotoğraflarda görüyoruz. Ancak ne olursa olsun adil olmakta yarar var, görsel efekt kullanılan ve yeşil perde önünde çekilen bu sahnelerin hepsinde Superman'i de görüyoruz. Yani bu sahnelerde görsel efektlere gerçekten ihtiyaç vardı. Aynı zamanda, belki de daha çok pratik çekim yapılacak sahneler gerektiğini de bu çekimler ortaya koyuyordu. Günümüzde filmleri gişe rekortmeni yapan şeyin görsel efektler olduğunu da göz ardı etmemek gerek tabii, bunları konuşurken.

Görsel efektler, zırhlı bir Batman görmemizi sağladı, abncak bu arada bazı soru işaretleri de uyandırdı: film boyunca gördüğümüz tüm zırhlı Batman kostümlerinin içinde Ben Affleck var mıydı? Eğer yoksa da bunun şaşırtıcı veya yanlış bir şey olmadığını söyleyebiliriz, çünkü Marvel da sinematik evrende Iron Man'i canlandıran Robert Downey Jr.'ı her kostümlü çekimde kullanmıyordu.





Aşağıdaki video, kamera arkası görüntüleri içeriyor.







