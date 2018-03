Batmanın eşiğinden dönen filmler

Sinema endüstrisi her geçen gün daha da genişliyor. Yıllar öncesinin süper prodüksiyonları artık "vasat filmlere" dönüşmeye başladı. Tabi bunun asıl sorumlusu seyirciler. Sürekli daha fazlasını isteyen doyumsuz izleyiciler film yapımcılarını bazen zora sokabiliyorlar. Üstüne üstlük bu büyük paralar ile yaratılan filmlere de burun kıvırabiliyorlar. Pekala yapımcıların hiç mi suçu yok? Onlar iyi filmler ortaya koyamıyorsa biz seyirciler ne yapalım. Şimdi yaz döneminde vizyona çıkan ve seyircinin "burun kıvırdığı" yüksek bütçeli filmlere bir göz atalım. Bakın nasıl da batmanın eşiğinden dönmüşler.Bu listeye böyle ikonik bir film ile başlamaka acı veriyor ancak gerçeklerden kaçış yok. J.J. Abrams ve filmin öteki yapımcıları filmin, sadece ABD'de gösterime girmediği için kendilerini şanslı saymalılar. Çünkü filmin yalnızca Amerika'daki gişelereine baktığımızda 150 milyon dolar civarı bir sayı ile karşılaşıyoruz. "İyi para" öyle değil mi? Eğer işe 185 milyon dolar koymamış olsaydınız iyi bir kazanç olduğunu düşünebilirdiniz. Dünya çapında kazanılan ücret ile Star Trek yaklaşık 60 milyon dolar civarı bir kazanç elde etmiş bulunmakta. Serinin 2009 yapımlı ve 2013 filmlerine göz attığımız zaman ise bu miktarın ne kadar az olduğu daha da ön plana çıkıyor. Çünkü 3 filmin de bütçeleri neredeyse bire bir aynı iken 2009 yapımı Star Trek yaklaşık 400 milyon dolar, 2013 yapımı Star Trek: Into the Darkness ise 450 milyon doları aşkın bir hasılat elde etmişti.Gelelim bir başka bilim kurgu ikonuna. Bu yaz dönemi sinema seyircisinin gözünde önemli bilim kurgu yapımlarına ev sahipliği yapmasına rağmen yapımcılar, herhalde geçirdikleri bu "bereketli" dönemden pek memnun değillerdir. Star Trek'in bütçesine yakın olan Independence Day: Resurgence'nin yapımcısı da 165 milyon doları filme yatırmış. Dünya çapında 400 milyon dolara yaklaşan bir hasılat elde etmiş olsa da filmin Amerika macerası Star Trek'ten de fena. 100 milyon doları zar zor aşan film felaket filmleri ile tanınan Roland Emmerich için bir faciaya dönüşebilirmiş. Kim bilir 20 yıl sonra Indepence Day'in devam filmini çekmeye başladığında ne kadar da heyecanlıydı.İlk defa 2014'te karşımıza çıkan" büyük Ninja Kaplumbağalar" tüm seyircileri heyecanlandırmış olacak ki film, 125 milyon dolarlık bütçesinin yarısını sadece Amerika'daki ilk haftasonu gösteriminde çıkarttı. Daha sonra yaklaşık iki ay boyunca gösterimde kalan film bu ilk hafta sonundaki hasılatını yalnızca 190 milyon dolara çekebildi. Film dünya çapında da "muazzam ilk haftasonları" geçirmiş olacak ki toplamda 450 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmiş. Ancak bu yaz karşımıza çıkan Ninja Kaplumbağalar o kadar da şanslı değil. Çünkü bu yeni filmin bütçesi birkaç milyon dolar artarken elde ettiği hasılat sayıları neredeyse yarı yarıya düşüş gösterdi. Yapımcıların bir daha ki Ninja Kaplumbağalar yapımında bu yeşil dostlarımızı artık "teenage" halde göremeyebiliriz.Lewis Caroll'un kitabından uyarlanan film, Harikalar Diyarına düşmüş Alice adındaki bir kızın geri dönüşünü konu ediniyor. Sinemaya farklı yorumlarla uyarlanmaya müsait bir film olan yapımı, 2010'da Tim Burton'un da elinden izlemiştik. Ancak bu filmde Burton, yönetmenlik koltuğunu "Muppets" serisi ile adını duyuran James Bobin'e emanet edip, yapımcı olarak köşesine çekilmişti. Ancak bu yaz döneminde şunu gördük ki Tim Burton muhtemelen bir daha böyle bir tercihte bulunmayacaktır. Çünkü 2010 yapımlı ilk Alice filmi 200 milyon dolarlık bütçesi ile 1 milyar doları aşkın hasılat elde etmişti. Tim Burton paradan sıkılmış olacak ki bu filmde yalnızca 170 koyup, 300 milyon dolar almayı tercih etmiş.22 sene sonra Ghostbusters'ın geri dönmesi birçok sinema seyircisini heyecalandırmıştır. Bir de film, sinema sektöründeki cinsi yönelimleri yakından takip eden yapımcıların elinde olacağı için çok büyük miktarlar kazanılabilirdi. Çünkü filmdeki Ghostbusters ekibi artık kadınlardan oluşacaktı. Ne yazık ki elindeki malzemeyi çok da becerekli kullanamayan yapımcılar, belli kitleleri hareketlendirse de ortalama sinema seyircisini salonlara, yeteri kadar çekemediler. Bu sebeple 220 milyon dolarlık hasılatı zorlarken, 80 milyon dolara yakın bir gelir elde etti. Amerika değerlerinden bahsetmeye bile gerek yok. Artık tahmin ediyorsunuzdur diye düşünüyoruz. Sadece ABD değerleri göz önüne alındığında "batmış" bir film ile listemizi noktalıyoruz.AHMET TOĞAÇ