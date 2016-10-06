Bayram Abi'den soundtrack videosu yayınlandı

Barbaros Dikmen ve Ayhan Taş'ın başrollerini üstlendiği Bayram Abi, vizyona girmeden önce soundtrack videosuyla gündeme oturdu. Filmin senaryosunu yazan Erdi Dikmen, aynı zamanda yönetmen koltuğunda da oturuyor. Filmin soundtrack'i şimdiden çok konuşulmaya başladı. Soundtrack'in sözü de müziği de Muhammed Kocagöz'e ait.

Barbaros Dikmen ve Ayhan Taş'a filmde Ecem Karavus, Sinem Ekşioğlu, Gökhan Niğdeli, Hande Yögen, Hamdi Alp, Selman Ünlüsoy ve Ayça Bildik eşlik ediyor. Film, Bayram isimli bir karakterin hayatını komedisi bol bir şekilde perdeye yansıtıyor.











Annesi, babası ve babaannesi ile birlikte yaşayan Bayram'ın en büyük hayali arkadaşının düğününde görüp körkütük aşık olduğu Sinem'le tanışmaktır. Genç ve başarılı bir iş kadını olan Sinem ülkenin en büyük kola şirketlerinden biri olan Koma Kola'da reklam ve pazarlama müdürüdür. Bayram, Sinem'e ulaşmanın yolunun kendi kola markasını yaratmaktan geçtiğine inanmaktadır. Babası Cemal, oğlunun aile yadigarı mesleği olan şerbetçi dükkanının başına geçmesini istemektedir. Bayram babasının bu isteğini kabul etmez ve arkadaşları Hamdullah, Talha ve abisi olarak gördüğü Mehmet Bakkal'ın yardımı ile sevdiği kızın kalbini kazanmak için yola koyulur.





Film, 7 Ekim 2016'da vizyona giriyor.





