BBC'nin en iyi 100 film listesini nasıl kullanmalısınız?

BBC Culture, dev bir hizmete imza atarak "bugün ne izlesek" sorununuza büyük oranda çare oldu. 21. yüzyılın şu ana kadarki en iyi 100 filmini derleyip toparlayarak müthiş bir liste ortaya koymuşlar. Bu yüzyılın "klasik"lerini belirlemek, sinemanın üzerindeki umutsuzluk bulutlarının dağılmasını sağlamak, dünyada film standartlarının ne noktaya geldiğini sorgulamak için eleştirmenlerden en iyi filmler listesini yapmasını istemişler. Geçen sene hazırlanan 100 Amerikan filmi listesinde yalnızca altısının 2000'lerde üretilmiş filmler olması da böyle bir anket çalışmasını zorunlu kılmış aslında. Sahiden 2000'lerin sineması, 20. yüzyılın sinemasından daha mı kötü? Bu soruya doğrudan ve kesin bir cevap vermek elbette zor. Ancak nihayetinde 100 filmlik harika bir liste ortaya çıkmış. Sinemaya umut dolu bir şekilde bakabilmek için incelemek gereken leziz bir listenin ortaya konduğunu söylemeden geçemeyiz. 177 eleştirmenden alınan sonuçlara dayanan liste, içinde keşfetmenizi bekleyen bir sürü modern klasiği barındırıyor. Peki bu listeyle ne yapabiliriz? Bu listeden hangi filmi, hangi şartlar altında izlemeliyiz? Sizin için bu soruya bir cevap bulmaya çalıştık. Filmleri ruh halinize, ya da o an ne izlemek istediğinize göre listeledik. Sakin bir şeyler mi izlemek istiyorsunuz, kafa dağıtmak mı, film bitince uzun uzadıya düşünmek mi, ya da bir insanın hayatının bir kısmına olabildiğince tanık olup bu tanıklığa tutunarak havada asılı kalmak mı? Tüm bunlara uygun filmleri bu içerikte, ne anlattığı ve ne hissettirdiğiyle birlikte bulabileceksiniz.

Öyleyse yüzyılın sinemasına hep birlikte dalalım. En altta ise sıralı tam listeyi bulacaksınız. Tavsiyelerimiz yetersiz kaldığında, ya da "bu filmlerin sıralaması ne" diye düşündüğünüzde rehberlik edebilmesi için. Koltuklara kurulun, her gün yeniden keşfettiğimiz sinema, bir kez daha bizi kendine aşık edecek. Bu arada, her başlıktan sadece birkaç film seçtik ki size de kendi başınıza keşfedeceğiniz enfes filmler kalsın.









"AKSİYONA DOYMAK İSTİYORUM" DİYORSANIZ







Şu üç film bile size yeter! İzlediyseniz bu üç filmden hareketle onlarca yeni film keşfedebilirsiniz. Hareketlenerek başlayalım!





19. Mad Max: Fury Road (2015, Yön.: George Miller)











Ya da apokaliptik/post-apokaliptik filmlerden söz ederken Mad Max'i konuşmamak olmazdı.







Mad Max: Fury Road'dan Mynet Sniema'da defalarca bahsettik. Filmin hayranlarının "kıyamet festivali" geleneğinden söz etmiştik mesela.Filmden bu kadar çok söz ettik, çünkü Mad Max: Fury Road bizim için başvurulması gereken bir kaynak. Post-apokaliptik bir ortamda insanlar arabalarına doluşup yola koyulursa ne olur? Hem bir yol filmi, hem kıyamet sonrasının şahidiyeti hissi, hem de enfes bir aksiyon filmi. Mad Max: Fury Road, kaçırılmaması gereken bir cevher.

33. The Dark Knight (2008, Yön.: Christopher Nolan)











Batman Christopher Nolan'a teslim edilince herkes farklı bir Batman ile karşılaşacağımızı biliyordu. Tahmin ediyorduk ki bu Batman, bizim gördüğümüz diğer Batman'lerden çok daha farklı işlenmiş bir kahraman olacaktı. Öyle de oldu. Tim Burton'un gothic Gotham'ından sonra (aradaki Batman'laerden bahsetmeye gerek var mı?) böyle bir Gotham'la karşılaşmak oldukça ilginç bir deneyimdi. Christian Bale'in enfes oyunculuğu, Heath Ledger'ın -huzur içinde uyusun- ağızda tat bırakan Joker'i





Batman Christopher Nolan'a teslim edilince herkes farklı bir Batman ile karşılaşacağımızı biliyordu. Tahmin ediyorduk ki bu Batman, bizim gördüğümüz diğer Batman'lerden çok daha farklı işlenmiş bir kahraman olacaktı. Öyle de oldu. Tim Burton'un gothic Gotham'ından sonra (aradaki Batman'laerden bahsetmeye gerek var mı?) böyle bir Gotham'la karşılaşmak oldukça ilginç bir deneyimdi. Christian Bale'in enfes oyunculuğu,ve bmabaşka bir Gotham... Aksiyonu, şiirselliği, enfes müzikleri ve harika öyküsüyle The Dark Knight, müthiş bir üçlemenin ilk filmiydi.

51. Inception (2010, Yön.: Christopher Nolan)











"Rüyalar gerçek olsa, seni her gün görürdüm" diyordu ya Emel Sayın o meşhur şarkıda, işte öyle bir film Inception. Christopher Nolan, listenin gedikli isimlerinden olmayı hak ediyor, hem de fazlasıyla. Bükülen boyutlar, rüya içinde rüya içinde rüyalar, müthiş görsellik ve sizi alıp başından sonuna kadar taşıyan bir film. Inception, tam bir modern klasik.













62. Inglourious Basterds (2009, Yön.: Quentin Tarantino)









Tarih, Quentin Tarantino'nun elinde eğilip bükülüyor;



yepyeni bir şekle bürünüyor. Karakterler Quentin Tarantino'nun elinde yeniden hayat buluyor, şiddet yine onun ellerinde estetik bir hale bürünüyor. Çağımızın en popüler ve en çılgın yönetmenlerinden Quentin Tarantino, bu filmle yepyeni bir tarih okur yazarlığını kurmacayla sabitliyor. Hitler intihar etmek yerine bambaşka ve daha görkemli bir şekilde ölemez miydi?

"GURUR DUYMAK İSTİYORUM" DİYORSANIZ







Türk sinemasından gerçekten iyi bir örnekle göğsünüzü kabartmak istiyorsanız şu film tam sizlik. Zaten biz olmasak bu liste eksik kalırdı...









54. Bir Zamanlar Anadolu'da (2011, Yön.: Nuri Bilge Ceylan)













Türk sinemasının 21. yüzyıldaki en büyük gurur kaynaklarından birisi, belki de en önemlisi, Nuri Bilge Ceylan oldu. Dünyanın her yerinde bilinen bir yönetmen yetiştirdik. Fransa'nın göz bebeği oldu, sayısız festivale katıldı ve en güzeli de kalitesini düşürmemeyi başardı. Bir Zamanlar Anadolu'da, kendisinin alametifarikası olarak anılıyor. Ceylan sinemasından hiçbir filmi es geçmeyin, ancak Bir Zamanlar Anadolu'da'yı izlemeden ölmeyin.











"DÜŞÜNMEK İSTİYORUM" DİYORSANIZ







Bu başlık altındaki altı film, bambaşka konuları işliyor, bambaşka çevrelere uzanıyor ve en önemlisi izleyicisini bir büyünün içerisinde yaşatıyor. Şiirsel dilleriyle izleyicisini zamandan ve mekandan soyutluyor, ya da aynı şiirsel dille sizi hayatın tam ortasına oturtup etrafınıza üüzerinde uzun uzun düşünmeniz gereken izler bırakıyor. Takip ederseniz ne ala, etmezseniz filmlerden zevk alma şansınız biraz azalabilir.









16. Holy Motors (2012, Yön.: Leos Carax)













İnanılmaz bir deneyim. Sahnelerin, planların, filmle ilgili her detayın en ince ayrıntısına kadar planlandığı dev bir şiir. Leos Carax, 10 kıtalık bir şiiri zihninize satır satır işliyor. Film bittiğinde akordiyon sekansındaki melodi beyninize sabitleniyor. Doctor L'in Let My Baby Ride şarkısı, bu filmle vücut buluyor. Karakterden karaktere bir limuzinin içinde bürünen ve bu konuda harika derecede başarılı bir adamın filmi bu. Bu arada, son sahnedeki fısıltılara dikkat edin.











42. Amour (2012, Yön.: Michael Haneke)







Yaşlılık bir kader midir? Her canlı bir gün ölümü tadacak diye yaşlılığı uzatmanın bir anlamı var mıdır? Yaşlı bir çift, birbirine bakmakla yükümlüyken, bundan sıkılmak ve yorulmak hakkı değil midir? Biz, birbirimizle yaşamak zorunda mıyız? Aşk tüm bunlara değer mi? Michael Haneke, kalbinizi avcunun içine alıp sıkarak bu uzun film boyunca sizi soluksuz bırakıp kendinize bunları sormanızı sağlıyor. Hayata ve kendinize bakışınız bu filmle değişebilir. Gerçekten, bu kadar önemli bir insan mısınız?











6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004, Yön.: Michael Gondry)







Taraflardan biri diğerine ne sebeple veda ederse etsin, size bir şeyleri hatırlatacak yerlerden uzaklaşsanız, eşyaların hepsini şöminede yaksanız da anılar kalır. Anılar gitmez. Çocukluğunuzda ilk kez "rezil olduğunuzu" hissettiğiniz an, hafızanızı bütünüyle kaybettiğiniz güne kadar hafızanızdan silinmeyip sizi rahatsız eder. Peki, hafıza sildirmek mümkün olsa, hafızanızda bir kadını/bir adamı yok edebilseniz? Hakkında çok da bir şey söylemeye gerek yok. Efsaneleşmiş bir filmden söz ediyoruz.





29. WALL-E (2008, Yön.: Andrew Stanton)







Animasyon filmler de listede es geçilmemiş. WALL-E'nin alelade bir çocuk filmi olduğunu düşünenler varsa, bu maddeyi atlayabilirler. Ancak kaybettiklerinin çok fazla olduğunu bilmeleri gerek. Zira WALL-E, her yaştan insana çok önemli dersler veriyor. Bu hızda dünyayı tüketirsek, bundan yıllar sonra bizim koca yaşlı şişko dünyamız ne halde olur? Tüm bu çöpler, pislikler nereye taşınır? Bizden sonrakilere gerçekten bu dünyanın çok daha kötü bir versiyonunu bırakmak istediğimize emin miyiz? Robotlarda dostluk ve arkadaşlık mümkün mü? Her şey bu filmin içinde!









1. Mulholland Drive (2001, Yön.: David Lynch)







David Lynch, çağımızın en çılgın yönetmenlerinden birisi. Kafaları allak bullak etmek onun işi. Listenin bir numarasındaki filmin neden bahsettiğini de, bu filmi neden izlemeniz gerektiğini de anlatmamıza gerek yok. Çok prestijli 171 eleştirmenin oylarıyla ilk sırada Mulholland Drive var. Film hakkında Ekşi Sözlük'te 16 sayfa entry olduğunu da b elirtelim. Öyle tartışma dolu, öyle üzerine düşünülen bir film. Başyapıt!









7. The Tree of Life (2011, Yön.:Terrance Malick)







Terrance Malick, yeni filmi Voyage of Time'dan bir fragman yayınladı geçtiğimiz hafta. O fragman, defalarca izletti kendini. Zira, leziz bir görsellik sunuyordu bize. The Tree of Life ise, Voyage of Time'ın bir öngösterimi gibiydi. Öyle ki evrenin hikayesi, bir ailenin yaşadıklarının içine sığdırılıyor filmde. Doğum, ölüm, sancılar, ailelik, hepsi... Aklınıza gelebilecek her şey burada.

















"BUGÜN FACEBOOK'A ÇOK GİRDİM" DİYORSANIZ









Sosyal medya ve internet hayatımızın her anında artık. Bunlardan bağımsız hiçbir şey düşünemiyorken ve siz bu içeriği de internet üzerinden okuyup kendinize film listesi hazırlıyorken bu konuyla ilgili filmlerin olmaması imkansız, değil mi?











84. Her (2013, Yön.: Spike Jonze)







Kabul edelim hayatlarımızı ama isteyerek ama istemeyerek internete bağladık iyice. 56K modemlerin olduğu zamanlarda değiliz ve o günlere geri dönmek isteyen bir tek kişi bile bulamayacağımıza eminiz. Teknoloji bu kadar hayatın içine bu kadar girmişken bir düşünelim, bilgisayarıyla ya da akıllı telefonuyla duygusal bir ilişki kurmak isteyenler olamaz mı? Her, acıklı geleceğimizi tüm hatlarıyla ortaya koyuyor.





27. The Social Network (2010, Yön.: David Fincher)













David Fincher, "bugün çok zaman geçirdim" diye yakındığımız Facebook'un hikayesini anlatıyor.



Bir yeni arkadaşlık isteği, Mark Zuckerberg'in üniversite yurdundan dev villalara taşınması ve Justin Timberlake! Leziz...





"ÇIPLAK GÖZLE TANIK OLMAK İSTİYORUM" DİYORSANIZ











Olmuşlara, olacaklara, olma ihtimali yüksek olan ya da olmayacağını bilsek de şahitlik etmek istediğimiz olayları izlemek büyük bir zevk. İzlediğimiz şey sancı verse de... Sinema, tanıklık seviyesini diğer bütün sanat dallarından çok çok daha yukarı taşır. Öyle ya, bir perdeden dünyayı gözetliyoruz nihayetinde.







90. The Pianist (2002, Yön.: Roman Polanski)











Hala izlemeyen var mı? Nazi döneminde Almanya'ya yoğunlaşan, bir piyanistin parmaklarında hayat bulan benzersiz bir hikaye. Tarihe tanıklık etmek için...







88. Spotlight (2015, Yön.: Tom McCarthy)











Gazeteciliğin hem zevkli, hem de tehlikeli kıyılarında dolaşanların "keşke ben de bir gazeteci olup bunları anlatabilseydim!" dedirten hikayesi. Basın özgürlüğüne inanmak, özgür bir basını önemseyerek yaşayabilmek için...





Gazeteciliğin hem zevkli, hem de tehlikeli kıyılarında dolaşanların "keşke ben de bir gazeteci olup bunları anlatabilseydim!" dedirten hikayesi.





43. Melancholia (2011, Yön.: Lars von Trier)









İsmi bile sansasyon yaratan, her söylediğiyle festivallerden kovulma riski bulunan bir yönetmen Trier. Bu film, onun yine insanlara akıl oyunları oynadığı ve daha önce hiç hayal bile etmedikleri şeylere kafa yormasını sağlıyor. Dünyanın sonunun "melankoli"den geldiğine şahit olabilmek için... Sonuçta kaç kez dünyanın sonuna şahit olacaksınız ki?









78. The Wolf of Wall Street (2013, Yön.: Martin Scorsese)







Wall Street'te neler oluyor? Paranın kalbinin attığı yerde, herkes birer kurtken aradan sıyrılıp milyon dolarları nasıl kazanabilirsiniz? Muazzam bir DiCaprio performansı, harika bir Scorsese filmi. Paranın neler yaptırabileceğini görmek için izleyin...







5. Boyhood (2014, Yön.: Richard Linklater)











Erkek çocuk olmak, büyümek, "adam" olmak, babanız ve anneniz, üvey babanız ve anneniz, kardeşleriniz, yetişme ve büyüme çabanız... Büyümek çocuklar için hiçbir zaman kolay değildi. 14 yılda çekilen ve şimdiden klasikleşmiiş bir film Boyhood.





98. Ten (2002, Yön.: Abbas Kiarostami)











Ortadoğu'da yaşamak, Ortadoğu'da kadın olmak... Şahit olmaktan bucak bucak kaçındığımız, üstümüze birazcık Ortadoğu baskısı hissedince nefesimizin daraldığı zor bir hayata şahit olmak için...









9. A Separation (2011, Yön.: Asghar Farhadi)













Ortadoğu demişken, bir boşanma hikayesine böylesine yakından odaklanabilen kaç sanat eseri gördünüz ki? Henüz izlemediyseniz En İyi Yabancı Dilde Film Oscarı sahibi A Separation'u kaçırmamak için onlarca nedeniniz var.









47. Leviathan (2014, Yön.: Andrey Zvyagintsev)











Bir ayrılık hikayesi daha, bu sefer Rusya'dan. Rusya'nın pek de tanıdık olmadığımız sinemasından benzersiz bir örnek. Samimiyetiyle sarıyor, bir o kadar da sarkıyor. Bilindik hikayelere çeşitlemeler yapmak sinemanın en zevkli yanı değil mi zaten?





BBC'nin yaptığı listenin içerisinden en iyileri seçmediğimizi tekrar hatırlatalım. Sadece ihtiyaçlarınıza uygun filmleri seçmeye çalıştık. Her bir film, sizi başka bir filme yöneltecek,, yeni keşifler yapmanızı sağlayacak tabii ki. Bu nedenle, izlediğiniz filmlerin peşinden tekrar tekrar göz atın listeye. Hemen altta ise listenin tamamını bulabilirsiniz:











100. Toni Erdmann (Maren Ade, 2016)

100. Requiem for a Dream (Darren Aronofsky, 2000)

100. Carlos (Olivier Assayas, 2010)

99. The Gleaners and I (Agnès Varda, 2000)

98. Ten (Abbas Kiarostami, 2002)

97. White Material (Claire Denis, 2009)

96. Finding Nemo (Andrew Stanton, 2003)

95. Moonrise Kingdom (Wes Anderson, 2012)

94. Let the Right One In (Tomas Alfredson, 2008)

93. Ratatouille (Brad Bird, 2007)

92. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford (Andrew Dominik, 2007)

91. The Secret in Their Eyes (Juan José Campanella, 2009)

90. The Pianist (Roman Polanski, 2002)

89. The Headless Woman (Lucrecia Martel, 2008)

88. Spotlight (Tom McCarthy, 2015)

87. Amélie (Jean-Pierre Jeunet, 2001)

86. Far From Heaven (Todd Haynes, 2002)

85. A Prophet (Jacques Audiard, 2009)

84. Her (Spike Jonze, 2013)

83. A.I. Artificial Intelligence (Steven Spielberg, 2001)

82. A Serious Man (Joel and Ethan Coen, 2009)

81. Shame (Steve McQueen, 2011)

80. The Return (Andrey Zvyagintsev, 2003)

79. Almost Famous (Cameron Crowe, 2000)

78. The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013)

77. The Diving Bell and the Butterfly (Julian Schnabel, 2007)

76. Dogville (Lars von Trier, 2003)

75. Inherent Vice (Paul Thomas Anderson, 2014)

74. Spring Breakers (Harmony Korine, 2012)

73. Before Sunset (Richard Linklater, 2004)

72. Only Lovers Left Alive (Jim Jarmusch, 2013)

71. Tabu (Miguel Gomes, 2012)

70. Stories We Tell (Sarah Polley, 2012)

69. Carol (Todd Haynes, 2015)

68. The Royal Tenenbaums (Wes Anderson, 2001)

67. The Hurt Locker (Kathryn Bigelow, 2008)

66. Spring, Summer, Fall, Winter…and Spring (Kim Ki-duk, 2003)

65. Fish Tank (Andrea Arnold, 2009)

64. The Great Beauty (Paolo Sorrentino, 2013)

63. The Turin Horse (Béla Tarr and Ágnes Hranitzky, 2011)

62. Inglourious Basterds (Quentin Tarantino, 2009)

61. Under the Skin (Jonathan Glazer, 2013)

60. Syndromes and a Century (Apichatpong Weerasethakul, 2006)

59. A History of Violence (David Cronenberg, 2005)

58. Moolaadé (Ousmane Sembène, 2004)

57. Zero Dark Thirty (Kathryn Bigelow, 2012)

56. Werckmeister Harmonies (Béla Tarr, director; Ágnes Hranitzky, co-director, 2000)

55. Ida (Paweł Pawlikowski, 2013)

54. Once Upon a Time in Anatolia (Nuri Bilge Ceylan, 2011)

53. Moulin Rouge! (Baz Luhrmann, 2001)

52. Tropical Malady (Apichatpong Weerasethakul, 2004)

51. Inception (Christopher Nolan, 2010)

50. The Assassin (Hou Hsiao-hsien, 2015)

49. Goodbye to Language (Jean-Luc Godard, 2014)

48. Brooklyn (John Crowley, 2015)

47. Leviathan (Andrey Zvyagintsev, 2014)

46. Certified Copy (Abbas Kiarostami, 2010)

45. Blue Is the Warmest Color (Abdellatif Kechiche, 2013)

44. 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013)

43. Melancholia (Lars von Trier, 2011)

42. Amour (Michael Haneke, 2012)

41. Inside Out (Pete Docter, 2015)

40. Brokeback Mountain (Ang Lee, 2005)

39. The New World (Terrence Malick, 2005)

38. City of God (Fernando Meirelles and Kátia Lund, 2002)

37. Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Apichatpong Weerasethakul, 2010)

36. Timbuktu (Abderrahmane Sissako, 2014)

35. Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee, 2000)

34. Son of Saul (László Nemes, 2015)

33. The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008)

32. The Lives of Others (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006)

31. Margaret (Kenneth Lonergan, 2011)

30. Oldboy (Park Chan-wook, 2003)

29. WALL-E (Andrew Stanton, 2008)

28. Talk to Her (Pedro Almodóvar, 2002)

27. The Social Network (David Fincher, 2010)

26. 25th Hour (Spike Lee, 2002)

25. ​Memento (Christopher Nolan, 2000)

24. The Master (Paul Thomas Anderson, 2012)

23. Caché (Michael Haneke, 2005)

22. Lost in Translation (Sofia Coppola, 2003)

21. The Grand Budapest Hotel (Wes Anderson, 2014)

20. Synecdoche, New York (Charlie Kaufman, 2008)

19. Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015)

18. The White Ribbon (Michael Haneke, 2009)

17. Pan's Labyrinth (Guillermo Del Toro, 2006)

16. Holy Motors (Leos Carax, 2012)

15. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (Cristian Mungiu, 2007)

14. The Act of Killing (Joshua Oppenheimer, 2012)

13. Children of Men (Alfonso Cuarón, 2006)

12. Zodiac (David Fincher, 2007)

11. Inside Llewyn Davis (Joel and Ethan Coen, 2013)

10. No Country for Old Men (Joel and Ethan Coen, 2007)

9. A Separation (Asghar Farhadi, 2011)

8. Yi Yi: A One and a Two (Edward Yang, 2000)

7. The Tree of Life (Terrence Malick, 2011)

6. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, 2004)

5. Boyhood (Richard Linklater, 2014)

4. Spirited Away (Hayao Miyazaki, 2001)

3. There Will Be Blood (Paul Thomas Anderson, 2007)

2. In the Mood for Love (Wong Kar-wai, 2000)

1. Mulholland Drive (David Lynch, 2001)









