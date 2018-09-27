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27 Eylül 2018 12:58

Bebekli James Bond!

James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Oscar’lı oyuncu eşi Rachel Weisz bir ay önce dünyaya gelen bebekleriyle ilk kez görüntülendi.


Daniel Craig, eşi Rachel Weisz ve bir ay önce doğan kızıyla birlikte ilk kez görüntülendi. James Bond serilerinin 007’si Craig ile Oscar’lı oyuncu Weisz, dün New York’ta objektiflere takıldı. Craig, pusetinde taşıdığı bebeğinin yüzünü basına göstermemek için üzerini örtüyle örttü.



Rachel Weisz, geçtiğimiz nisan ayında New York Times’a röportaj verdiğinde hamile olduğunu duyurmuştu. Weisz, “Daniel ve ben çok mutluyuz. Küçük bir insan doğacak. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyoruz. Çok gizemli” demişti.


Her iki oyuncunun da önceki ilişkilerinden çocukları var, ancak bu, 2011’den bu yana birlikte olan çiftin ilk çocuğu. Carig, 25’inci Bond serisinde yeniden 007 rolünü canlandırma hazırlığında.


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