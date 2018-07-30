30 Temmuz 2018 10:26 Bekarlığa Feda filminin çekimleri başlıyor Ali Burak Ceylan ve Melis Tüzüngüç’ü buluşturan “Bekarlığa Feda” filminin detaylı belli oldu. Film ekibi yapım tarafından verilen kahvaltıda bir araya geldi.

SenaristAli Doğançay'ın yazdığı ve Cem Sürücü'yle beraber yönetmen koltuğuna oturacağı “Bekarlığa Feda” adlı komedi filminin çekimleri başlıyor.

Eğlenceli hikâyesiyle dikkat çeken filmde Ali Burak Ceylan, Melis Tüzüngüç, Yağmur Ün, Ayşe Tunaboylu, Mahmut Gözgöz, Nurseli İdiz, Eda Erol, Nami Ali Esatgil, Eren Pekgöz, Aslı Bankoğlu, Volkan Cal ve usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu buluşuyor.

Filmde, damat Çağlar'ı Eren Pekgöz, Çağlar'ın sevgilisi Gamze'yi Yağmur Ün, damadın annesi Nuray'ı Ayşe Tunaboylu, gelinin annesi Ayten'i Nurseli İdiz, gelinin babası Timur'u Mahmut Gökgöz, Timur'un asistanı İpek'i Melis Tüzüngüç, damadın arkadaşı Burak'ı Volkan Cal, Burak'ın eşi Müge'yi Eda Erol ve damadın diğer arkadaşı Mete'yi ise Ali Burak Ceylan canlandıracak.

Yapımcılığını Metronom film adına Oğuz Sözen ve Özgür Tari'nin üstlendiği filmin konusu ise öyle:

Mete (Ali Burak Ceylan), Çağlar (Eren Pekgöz) ve Burak(Volkan Cal) çok yakın arkadaştırlar. Birkaç yıl önce Burak evlenmiş. Şimdi sıra Çağlar'dadır. Çağlar Gamze'yi (Yağmur Ün) deliler gibi sevmektedir. Ancak Gamze'nin babası Timur (Mahmut Gökgöz) bey Çağlar'ı bir türlü kızına layık görmemektedir. Timur bey kızı ile Çağlar'ın arasını bozmak için uğraşsa da başarılı olamamıştır. Ancak son kozunu daha oynamıştır. Üç kafadar için büyük bir plan yapar. Düğünden bir gün önce kendisinin de katılacağı bir bekarlığa veda partisi organize eder ve sümsük bulduğu Çağlar'ın başına açacağı belayla kızını ondan kurtarmak ister. Ancak ortalık öyle bir karışır ki, plan bambaşka bir hale döner.