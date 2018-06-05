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5 Haziran 2018 09:29

Beklenen filmden ilk Halle Berry karesi paylaşıldı!

Devam halkası John Wick 3: Parabellum detayları geliyor!



İlk 2 film ile tüm dünyada 250 milyon dolardan fazla gişe hasılatı elde eden "John Wick", üçüncü filmiyle beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor. Son yılların en sevilen aksiyon serilerinden olan John Wick’in yeni devam halkasından Halle Berry karesi yayınlandı.


John Wick iki nedenden ötürü kaçmakta: Ölüsü üzerine 14 milyon dolarlık açık sözleşme konuldu ve temel bir kuralı ihlal etti; Continental Hotel'de birini öldürdü. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa üyesi. John'a otelin yöneticisi Winston tarafından 1 saatlik kaçış süresi verilir. Ardından üyeliği iptal edilecek, tüm hizmetlerden men edilecek ve diğer üyelerle iletişimi kesilecektir. John'un New York'tan kaçma mücadelesinde güvenebileceği tek şey ise servis endüstrisidir.


Filmde başrolde Keanu Reeves, ayrıca Halle Berry, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, Hiroyuki Sanada, Anjelica Huston, dövüşçü Tiger Hu Chen gibi isimler yer alıyor. Yönetmen yine Chad Stahelski.

“John Wick 3: Parabellum” ülkemizde 17 Mayıs 2019’da vizyonda!


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