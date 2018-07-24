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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Temmuz 2018 14:01

Beklenen filmlerin fragmanları

Sezonun en çok beklenen filmlerinin fragmanları geçtiğimiz günlerde bir bir gün yüzüne çıktı.


Prodüksiyon aşamasından itibaren her adımlarında haber olan yapımların bir çoğu bu sene vizyondaki yerini alacak. Özellikle sinemaseverlerin heyecanla beklediği filmlerin fragmanları Temmuz ayı boyunca görücüye çıktı. Bohemian Rhapsody’den Aquaman’a, Alita: Battle Angel’dan Fantastic Beasts: TheCrimesofGrindelwald’a tüm fragmanlar burada.



Godzilla: King of the Monsters


Godzilla ve ezeli düşmanı üç başlı King Ghidorah’ın karşı karşıya geleceği Godzilla: King of the Monsters’ın ilk fragmanı geçtiğimiz gün yayımlandı. Michael Dougherty’nin yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Stranger Things dizisiyle adını duyuran Millie Bobby Brown, Emmy ödüllü Kyle Chandler, Vera Farmiga gibi isimler yer alıyor.



Alita: Battle Angel


Yukito Kishiro‘nun manga serisinin değişik bir versiyonu olan Alita: Battle Angel’in yapımcılığını James Cameron üstleniyor. Robert Rodriguez imzalı filmin başrollerini Christoph Waltz ve Mahershala Ali paylaşıyor.




Glass


Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson ve Sarah Paulson’un başrollerini paylaştığı Glass filminin yönetmenliğini M. Night Shyamalan üstleniyor. Korku – gerilim tarzındaki film 18 Ocak 2019’da ülkemizde vizyona girecek.




Bohemian Rhapsody

Efsane grup Queen’in unutulmaz solisti Freddie Mercury'nin hayatının anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Bryan Singer oturuyor. Mr. Robot dizisiyle uluslararası üne kavuşan Rami Malek’in Freddie Mercury’i canlandırdığı film, 1 Kasım 2018’de Amerika ile aynı anda ülkemizde vizyona girecek.



Aquaman


DC Comics'in aynı adlı karakterindenbeyazperdeye uyarlanan Aquman filminin başrolünde, Game of Thrones dizisinin savaşçı Khal Drogo'su Jason Momoa var. Uzun süredir merakla beklenen filmin oyuncu kadrosunda Nicole Kidman, Willem Dafoe, Amber Heard ve Yahya Abdul-Mateen gibi isimlerin yer alıyor.




Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald


J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek beyazperdeye uyarlanan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald, dikkat çekici oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicileri maceradan maceraya sürükleyecek.



Shazam!


Marvel’ın bir hayli gerisinde kalan DC, Shazam filmine çok güveniyor. Marvel’ın Deadpool’unda olduğu gibi eğlenceli birkarakter olması beklenen Shazam’ı, Chuck dizisi ile tanıdığımız karizmatik oyuncuZachary Levi canlandırıyor.



Venom


Yakışıklı İngiliz oyuncu Tom Hardy’nin başrolünü üstlendiği Venom, Marvel Comics'in aynı adlı karakterindenbeyazperdeye uyarlandı. Marvel’in en korkutucu görünümlü karakterlerinden olan Venom, şimdiden devam halkasının olacağı kesinleşti.



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