Beklentileri karşılayamayan 9 film

Hollywood, sürekli ve büyük bir gürültüyle çalışan, koca bir makine. Bu makinenin yüksek maliyet ve büyük eforlarla ortaya koyduğu her ürün, aynı kalitede olmuyor. Büyük pazarlama kampanyalarıyla duyurulup izleyiciyi salonla dolduran ancak salondan çıkıldığı an "çok kötüydü" denilen birçok film, vizyondan geldi ve geçti. Bunların arasında çok büyük serilerin filmleri olduğu gibi, büyük oyuncuların kariyerlerinin düşüşüne bile neden oldu bazı filmler. Büyük heyecanla bekleyip hayal kırıklığına uğradığımız filmleri listeledik.

Alien 3 (1992)









Beklenti: İlk iki filmden sonra alien serisi, büyük bir hayran kitlesi yaratarak gişe rekorları kırmıştı. Üçüncü film için hayranlar koltuklarına oturuğ film, Sigourney Weaver'ın Ripley rolüyle geri dönmesini vadediyordu.





Ne oldu: İlk beş dakikada, önceki filmlerin 3 popüler karakterinin ölmesi, hayranların yüzünde patlayan bir tokat etkisi yarattı. Alien 3'ü insanların sinemadan hayal kırıklığına uğrayarak çıktığı bir film yapan en önemli şey buydu ve ayrıca aksiyon sahneleri oldukça başarısızdı. Karakterler yetersizdi ve seri böylece karanlığa gömüldü.





Godzilla (1998)



















Beklenti: Independence Day'in aksiyon-macera türünde başarılara imza etmiş yönetmenini alın, ona dev bir bütçe verin, yıldız oyuncularla kadroyu doldurun, tanıtım ve promosyona milyonlarca dolar yatırın. Sonra da arkanıza yaslanıp yazın gerçekleşecek bir gişe rekorunu bekleyin. Godzilla'yla ilgili plan buydu hiç değilse.





Ne oldu: Görkemli pazarlama çalışmalarına rağmen, Godzilla tam bir hayal kırıklığıydı. Senaryosu kötüydü, ana karakterler pek sevilesi kişiler değildi, görsel efekler de oldukça kötüydü. Bu hayal kırıklığı tanıtım kampanyalarının büyüklüğüne dayandırılmalıyken, suçun büyük bir kısmı da yönetmen Roland Emmerich'in sırtına bindi. Kendisi daha sonra 2016 yapımı Independence Day: Resurgence ile bir hayal kırıklığı daha yaşattı bu arada.





Eyes Wide Shut (1999)















Beklenti: 1987'den beri ilk kez kamera başına geçen ve 2001, The Shining, Full Metal Jacket gibi efsanelerde imzası bulunan bir yönetmenden bahsediyoruz. Stanley Kubrick, şimdi bile tüm filmleri büyük bir merakla izlenen bir yönetmen. Üstelik, filmin son kurgusu bittikten birkaç gün sonra hayatını kaybetti. Bu da gişeyi etkileyecekti tabii. Herkes Kubrick'in son filmini, gerçekte de evli olan bir çiftin bu filmdeki performnsını merak ediyordu.

Ne oldu: Eyes Wide Shut, erotik bir drama olarak lanse edilmişti. Ancak Kubrick, iki buçuk saat boyunca izleyicilere erotizmden ziyade karanlık ve depresif bir ambiyans sunmayı seçmişti. Film birçok listede hala en iyi filmlerden biri olarak gösterilse de, vizyona girmeden önceki beklentileri karşılayabildiğini söyleyemeyiz.









Star Wars Episode I: The Phantom Menace (1999)











Beklenti: Dünyanın gelmiş geçmiş en popüler ve en büyük serilerinden birine yeni bir film yapmak için işin başına geçtiyseniz, hayranların beklentisinden daha aşağıya düşebilmek pek de mümkün değildir. George Lucas filmin ilk tanıtımını yaptıktan hemen sonra hayranlar bu filmi çılgınca bir heyecanla beklemeye başladı.

Ne oldu: Liam Neeson, Ewan McGregor ve Natalie Portman gibi güçlü oyuncuları barındıran kadrosuyla bile Phantom Menace hayal kırıklığı yaratmayı başardı. İzleyicileri çelişki içerisinde bırakan senaryosu, filmi büyük bir sıkıntıya soktu. Diyaloglar da pek başarılı değildi. Eğer tüm bunlar sizi Phantom Menace'ın kötü bir film olduğuna ikna etmiyorsa, şu üç kelime üzerine düşünün: Jar Jar Binks.









The Matrix Reloaded (2003)











Beklenti: Görece düşük bütçeli olmasına rağmen büyük bir başarı elde eden Matrix'in yönetmenleri, yine iş başındaydı. Şu durumda izleyicinin kötü bir şeylerle karşılaşacağını beklemesine neden olabilecek ne vardır ki?

Ne oldu: Görünüşe göre birçok şey olabilirmiş. Güçlü aksiyon sahneleri ve CGI efektleri bulunmasına rağmen Reloaded, Wachowski kardeşlerin rastgele fikirleri kameranın önündeki bir duvara fırlatıp yapıştırmaya çalıştığı bir film izlenimi veriyordu. Orijinal filmden üç dakika daha uzun olmasına rağmen, sonsuza kadar sürüyormuş ve asla bitmeyecekmiş izlenimi veriyordu. The Matrix: Reloaded ile ilgili en iyi şey, The Matrix: Revolutions olmamasıydı.











The Golden Compass (2007)



















Beklenti: His Dar Materials isimli Phillip Pullman imzalı üçlemeye dayanan The Golden Compass, film vizyona girinceye kadar heyecanla bekleyen bir sürü hayrana sahipti.

Ne oldu: 180 milyon dolarlık bütçesiyle bile yönetmen Chris Weltz, filmi hale yola sokmayı başaramadı, Kitapların en iyi bölümlerini harcadı, bu efsane materyali gerektiği ve istediği gibi kullanamadı. Daha da kötüsü sonu, oldukça kötüydü. Bu nedenle filme bir devam filmi bile çekilmedi.





Indiana Jones and the Kingdom of the Cyrstal Skull (2008)











Beklenti: Harrison Ford'un yaşına rağmen, hayranlar bu yeni Indiana Jones filmine karşı büyük beklentilere sahipti. Üstelik Steven Spielberg ve George Lucas bir araya bu film için gelmişti. Ford'un Sean Connery-vari bir mizah anlayışıyla filmi taşıyacağı düşünülüyordu.

Ne oldu: Filmi izlemeye gidenler, mantıksızlık içinde dolaşan bir senaryoyla karşılaştı. Ray Winstone ve Shia Labeouf'un beklenmedik başarısızlıktaki yardımcı oyuncu performansları da filmi etkiledi. Daha da kötüsü Indiana Jones mizah anlayışına sahip birinden çok "önümden çekil" tavrındaki bir huysuz ihtiyara benziyordu.









Brüno (2009)









Beklenti: Sacha Baron Cohen'in Borat'la yakkaladığı harika başarıdan sonra, bunu takip eden yapımın da en az Borat kadar başarılı olması bekleniyordu.

Ne oldu: Borat'ın cahil politik yanlışlığının yerine Brüno, homofobi ve bolca saldırgan espriden başka hiçbir şey vadetmedi. Bazı noktalarda yine de eğlenceli olabilmesine rağmen, Borat'ın başarısına hiçbir şekilde ulaşamadı.







The Last Airbender (2010)











Beklenti: M. Night Shyamalan ne zaman bir filmin üzerinde ellerini gezdirse o filmin harika ve ters köşe etkisi yaratacak bir sürü şey içereceğini tahmin ederiz. Müthiş bir popülerliğe sahip olan Avatar: The Last Airbender serisini takiben vizyona giren bu film, animasyon dizinin hayranları tarafından büyük bir merakla bekleniyordu.

Ne oldu: Airbender, büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Kötü senaryosu, kötü oyuncu seçimleri, kaynak materyalden uzak ve kaybolmuş görünen halleri, tuhaf görsel efektleri filmi tartışmasız bir başarısızlığa sürükledi.