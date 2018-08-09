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Sinema>  Sinema Haberleri
9 Ağustos 2018 13:41

Belçim Bilgin sınırları aştı

Belçim Bilgin, dünyaca ünlü isimlerle aynı filmde yer aldı.


Oyunculuk kariyerinde hızlı adımlarla ilerleyen Belçim Bilgin, Danimarkalı yönetmen Per Fly’ın yönettiği Komplo (Backstabbing for Beginners) filminde rol aldı. 35 yaşındaki güzel yıldız, başrolü dünyaca ünlü Oscar ödüllü yıldız Ben Kingsley ve Theo James ile paylaştı. Filmin oyuncu kadrosunda Jacqueline Bisset, Rossif Sutherland, Rachel Wilson ve Brian Markinson gibi usta isimler de yer alıyor.



Yüksek hedef ve ideallere sahip olan Michael, merhum babasının izinden giderek, 24 yaşında Birleşmiş Milletler temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. Hayatı boyunca hep bir diplomat olmak istemiş olan Michael’ın hayali, dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek ve ülkeler arasındaki barışı güçlendirmektir. Michael’ın yeni görevi, Birleşmiş Milletler‘in, Oil For Food (Yemek İçin Yağ) Programı’na bağış toplamaktır. Programın başındaki akıl hocası Pasha, programı yakından gözlemlemesi için Michael’ı Irak’a getirir. Ancak Michael görünüşte yardımsever görünen bu kampanyanın altında, BM içindeki ve dışındaki yetkililerin yolsuzluklarını fark eder. Irak’ın petrol rezervlerini içeren bu komploya nasıl yaklaşacağına karar vermek zorunda olan Michael, diplomasinin karanlık tarafını keşfetmek ve adaleti nasıl sağlayacağını çözmek zorunda kalacaktır…


7 eylül’de vizyona girecek filmde Belçin Bilgin, ‘Nashim’ adlı Kürt bir tercümanı canlandırıyor.


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